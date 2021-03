Anlegerverlag Ballard Power: die Hoffnung ist zurück! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.03.2021, 09:48 | 25 | 0 | 0 11.03.2021, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktie vom Wasserstoff-Produzenten Ballard Power schießt heute wieder in die Höhe! Die Aktie kann ihren Aufwärtstrend fortsetzen und arbeitet daran, wieder an alte Werte heranzukommen. Wenn das gelingen kann, dürften die Anleger endlich wieder davon überzeugt sein, in diese Aktie zu investieren und den Kurs in die Höhe zu treiben! Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen Sie in unserem kostenlosen und brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenlos anfordern! Ballard Power hat zweifelsfrei eine sehr schwierige Phase hinter sich, bei der die Aktie ein Fass ohne Boden war und einen Euro nach dem anderen verloren hat. Nun scheint die Talsohle jedoch erreicht zu sein, sodass man wieder munter investieren kann, ohne große Verluste erfahren zu müssen. Das ist die perfekte Situation für den Neueinstieg! Das sollte man nicht verpassen! Nun sollten die Anleger bei Ballard Power wieder einsteigen. Die Kurstendenz zeigt klar nach oben und lädt zum investieren ein. Ballard Power macht den Anlegern wieder richtig Spaß und hält Gewinne bereit. Wie viel ist hier noch drin? Heute sind es gegenüber dem gestrigen Wert bereits 1,73 Prozent und 0,34 Euro Plus, wodurch der Aktienwert auf 20,04 Euro ansteigt! Fazit: Können die Wasserstoff-Aktien sich aus dieser brisanten Lage wieder befreien? Alles über die Krise der Branche und zukünftige Gewinnchancen können Sie unserem neuen Sonderreport entnehmen. Einfach hier downloaden.



