Kann die Deutsche Telekom-Aktie ihre Rally fortsetzen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Mit einem Kursanstieg von 8 Prozent innerhalb der vergangenen Woche zählt die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) zu den besten DAX-Werten innerhalb der aktuellen Rekordjagd. Allein am 10.3.21 legte die T-Aktie wegen einer neuen Kaufempfehlung um mehr als 5 Prozent auf 16,20 Euro zu. Auch am 11.3.21 startete die Aktie freundlich in den Handelstag.

Kann die nach wie vor als stark unterbewertet eingestufte T-Aktie, die mit Kurszielen von bis zu 23 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wird, ihren Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 17 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.