Wachstumstempo dürfte dank Kapazitätserweiterungen weiter hoch bleiben

Am Dienstagabend hat STEICO neben der Veröffentlichung des finalen Bebauungsplans des Grundstücks am Standort Gromadka (deutsch-polnische Grenze nahe Frankfurt/Oder) über weitere derzeit laufende Kapazitätserweiterungen informiert. Damit reagiert das Unternehmen im Hinblick auf die ungebrochen starke Nachfrage, die u.E. angesichts des vorteilhaften Marktumfelds noch weiter andauern dürfte, proaktiv auf potenzielle Produktionsengpässe und längere Lieferzeiten.

STEICO plant am Standort Gromadaka ab Mitte 2021 den Bau eines neuen Werkes mit drei Produktionsanlagen. Mit einer jährlichen Produktionsleistung von in Summe mehr als 1 Mio. cbm werden davon zwei Anlagen zur Herstellung von flexiblen Holzfaser-Dämmmatten errichtet. Hinzu kommt eine Anlage zur Produktion von stabilen, druckfesten Holzfaser-Dämmplatten mit einer Gesamtleistung von rund 500.000 cbm. Die Produktionsaufnahme ist für Ende 2022 angesetzt. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Unternehmensangaben auf rund 75 Mio. Euro, was leicht über der im November verkündeten Bandbreite von 60 bis 70 Mio. Euro liegt (siehe dazu Comment vom 12.11.2020). Somit haben wir unsere Schätzungen nur marginal hinsichtlich der CAPEX-Planung angepasst, die Erlösschätzung lassen wir jedoch unangetastet.



Insgesamt führt STEICO nun an allen Produktionsstandorten Erweiterungsinvestitionen für das Segment der Dämmstoffe durch, die wir mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Mio. Euro p.a. bis 2023 ansetzen (vs. Ø 45 Mio. Euro p.a. seit 2017). Die derzeit laufenden Kapazitätserweiterungen halten wir vor dem Hintergrund der Gesamtmarktentwicklung in Deutschland (CAGR Dämmstoffmarkt 2021-2027e: +6,5% vs. +2,2% in 2020; Quelle: Branchenradar) und der sukzessiven Marktdurchdringung von ökologischen Dämmstoffen (2020: +3,1% yoy, Anteil am Gesamtmarkt knapp 6,6%) sowie der antizipierten Nachfrageentwicklung für sinnvoll. Insgesamt dürfte es dem Unternehmen somit möglich sein, die Umsatzschwelle von 400 Mio. Euro in 2023 zu überschreiten (MONe: 435,0 Mio. Euro). Auch sollte der Anteil der Dämmstoffe am Gesamtumsatz weiter zunehmen (9M/2020: knapp 66%) und nach einem erfolgreichen Ramp-Up der Produktionslinien zu einem nachhaltig hohen Margenniveau beitragen (MONe EBIT-Marge Dämmstoffe >10%).



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 63,00 Euro