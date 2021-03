11.03.2021 / 10:00

Virtuelle DACH-Nordic-Technologiekonferenz 2021: Pareto Securities unterstützt Technologieunternehmen bei Finanzierungen über den Kapitalmarkt

* Virtuelle TechITService Konferenz am 20. April 2021 bringt Technologie-Unternehmen aus Skandinavien und der DACH-Region mit mehr als 1.000 Teilnehmern zusammen



* Pareto Securities ist langjähriger Partner für Unternehmen aus der Technologie-Branche im Bereich Corporate Finance



* Skandinavische IPO- und Anleihe-Märkte bieten insbesondere für mittelständische Unternehmen viele Möglichkeiten



Frankfurt, 11. März 2021. Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland und Skandinavien, ist auf die Beratung und Umsetzung von Finanzierungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen spezialisiert. Allein im Jahr 2020 konnte die Pareto Securities weltweit mehr als 250 Transaktionen erfolgreich begleiten. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Sektoren berät sie seit mehr als 35 Jahren auch Firmen aus der Technologie-Branche in allen Fragen der Unternehmensfinanzierung. Aufgrund eines sehr aktiven und intakten KMU-Kapitalmarktes ist der skandinavische Finanzmarkt auch für deutsche mittelständische Emittenten besonders attraktiv. Allein im Jahre 2020 wurden mehr als 100 IPOs und Notierungen in Schweden und Norwegen erfolgreich abgeschlossen und circa EUR 2,2 Milliarden an Eigenkapital über insgesamt 42 IPOs an der Euronext Growth Börse Oslo eingesammelt (circa. EUR 52 Millionen Durchschnittsvolumen). Zudem sind circa 125 KMU-Anleihen mit einem Volumen von rund EUR 8 Milliarden platziert worden (circa EUR 64 Millionen Durchschnittsvolumen).