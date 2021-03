Humax liefert Carsharing-Service-Plattform an iDRIVE im Nahen Osten

iDRIVE ist das erste Carsharing-Unternehmen in Saudi-Arabien und bietet seit 2018 Carsharing-Dienste für Verbraucher an. Durch diesen Vertrag wurde seine bestehende Mobilitätsservice-Plattform komplett durch RAiDEA ersetzt, um eine fortschrittlichere B2C-Lösung zu liefern. Für die Zukunft plant iDRIVE die Einführung eines neuen B2B-Carsharing-Dienstes.

Mi-sung Cho, CTO bei Alticast, sagte: „Diese Vereinbarung mit iDRIVE würdigt die Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von RAiDEA als integrierte Plattform für eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen. Wir erwarten, dass weitere Organisationen von konkurrierenden Mobilitätsservice-Plattformen auf unsere bewährte RAiDEA-Technologie umsteigen werden. Bestehende Carsharing-Betreiber wie iDRIVE profitieren von Kosteneinsparungen durch die Einbindung unseres Systems zur Implementierung fortschrittlicher Dienste. Wir sind außerdem in der Lage, flexible und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die eine ideale Wahl für neue Mobility as a Service (MaaS) Unternehmen sind."

Jeff Kim, EVP of Worldwide Sales bei Humax, kommentiert: „Humax liefert seine Mobilitätsservice-Plattform an eine Reihe von Dienstleistern, darunter Carplat, ein koreanischer Carsharing-Anbieter für Unternehmen, und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der RAiDEA-Produkte durch die Expansion in globale Mobilitätsdienste, basierend auf seinem bewährten Branchenwissen. RAiDEA wächst zu einer Mobilitätsdienstleistungsplattform heran, die sowohl für Dienstleister als auch für Kunden ein hervorragendes Erlebnis bietet und erweitert sein Potenzial durch die Anbindung weiterer Dienste, die beispielsweise Parkplätze als Mobilitätsknotenpunkte nutzen. Als Ergebnis wird erwartet, dass unsere globale Geschäftsexpansion für große Carsharing-Betreiber (CSO) in Südostasien und Europa ernsthaft beginnt."

Weitere Informationen zu den Mobilitätslösungen von Humax finden Sie auf https://biz.humaxdigital.com.

Informationen zu Humax

Humax wurde 1989 gegründet und ist ein führender Gateway-Entwickler, der sich durch kontinuierliche Forschung, Entwicklung und Innovationen der Bereitstellung besserer Content-Delivery-Systeme für Verbraucher verschrieben hat. Mit 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Übersee beliefert Humax derzeit 80 große Rundfunkanstalten und Mobilfunkbetreiber mit hochwertigen Video-Gateways, Set-Top-Boxen und Breitband-Gateways. Humax ist auch im Bereich des Mobilitätsgeschäfts aktiv, das eine Mobilitätsservice-Plattform, eine Mobilitätsgeräte-Plattform und eine Mobilitäts-Hub-Plattform umfasst.

Informationen zu iDRIVE

iDRIVE ist das erste saudische Unternehmen, das sich im Königreich Saudi-Arabien auf den Bereich der intelligenten Mobilität spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat 2019 seine erste smarte Mobilitätsapplikation für das Mieten von Fahrzeugen auf den Markt gebracht, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Reise sicher, schnell und zu geringeren Kosten durchzuführen.

Erfahren Sie mehr über iDRIVE auf http://idrive-ksa.com

Warum iDRIVE „intelligente Mobilität"?

Das Konzept der „intelligenten Mobilität" stellt eine erstaunliche Entwicklung im Bereich der Fahrzeugvermietung und des intelligenten Transports auf der ganzen Welt dar. Es ist der dynamischste Weg für Sie, ein Fahrzeug abseits der traditionellen Verfahren zu mieten. Das auf intelligenten Anwendungen basierende Unternehmen iDRIVE hat diese Erfahrung auf die bestmögliche Weise in das Königreich Saudi-Arabien übertragen und durch den Einsatz modernster Technologie, die für die saudische Gesellschaft geeignet ist, ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.