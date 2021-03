EURUSD nähert sich Kursziel

Am Vortag hieß es im Insight: "Es wurde eine Long-Position im Bereich des 200er-EMA eröffnet, der Stopp befindet sich auf Einstand und könnte bereits leicht in den Gewinn nachgezogen werden. Eine Short-Position bietet sich erst wieder im Bereich des 10er-EMA bei aktuell etwa 1,198 Dollar an. Hier sollte die Long-Position dann auch zunächst wieder verkauft werden."

Die Long-Position ist fast im Ziel, der Stopp sollte weiter in den Gewinn nachgezogen werden. Im Bereich um den 10er-EMA bietet sich dann eine neue Short-Position an.