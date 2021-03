DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Verkauf Healthcare-Investor SHS verkauft Beteiligung an Crystal Laser Systems GmbH, einem führenden Hersteller von Deep-UV-Lasersystemen für die Healthcare-, Biotech- und Halbleiter-Industrie 11.03.2021 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS hat die Crystal Laser Systems GmbH (CryLaS) mit Kapital und Knowhow auf dem Weg zu einem führenden, profitablen Anbieter von Lasertechnologie begleitet und übergibt den Staffelstab an Silver Investment Partners SIP

CryLaS genießt mit gepulsten und CW-Lasern im Deep-UV-Bereich weltweit einen exzellenten Ruf in den Bereichen Healthcare, Biotech und Halbleiter

Der neue Investor SIP will die starke Marktposition von CryLaS mit neuen Produkten und Services sowie kundenspezifischen Entwicklungen weiter ausbauen

Mit dem Verkauf von CryLaS verzeichnet die SHS den fünften erfolgreichen Exit innerhalb von 12 Monaten

Tübingen, 11. März 2021

Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH veräußert ihre Beteiligung am Berliner Laserspezialisten Crystal Laser Systems GmbH (CryLaS) an den Mittelstands-Investor Silver Investment Partners (SIP). Von Beginn an hat der Tübinger Healthcare-Investor SHS CryLaS auf dem Weg zu einem profitablen und renommierten Spezialanbieter von Deep-UV-Laser-Systemen unterstützt.

Hochpräzise Lasersysteme, wie sie die Berliner Crystal Laser Systems GmbH herstellt, sind werden in Industrien benötigt, bei denen es auf extreme Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Analyse oder Bearbeitung ankommt. Die Gründer der CryLaS haben dieses Marktpotenzial für hochpräzise Lasertechnologie früh erkannt und mit Unterstützung der SHS die Unternehmens- und Produktentwicklung der CryLaS vorangetrieben. Das Unternehmen, hat sich inzwischen mit rund 50 Mitarbeitern als Spezialist für Laser mit hoher Strahlqualität und Zuverlässigkeit etabliert. Zu den Kunden zählen führende Anbieter von Wafer-Inspektionssystemen, Massen- und Raman-Spektroskopie sowie Zellanalytik.