Stuttgart (ots) - Heute vor zehn Jahren wurde Japan von einem schweren Seebebenerschüttert. Mit 800 Stundenkilometern rollte ein Tsunami auf die Küste zu, zwei15 Meter hohe Flutwellen trafen dabei auf das Atomkraftwerk Fukushima Eins undfluteten dessen Reaktorblöcke. Die Kernschmelze hatte verheerende Folgen für dieUmwelt und wirkte sich auch auf die deutsche Energiepolitik aus: DerAtomausstieg wurde beschlossen, im kommenden Jahr gehen die letzten deutschenKernkraftwerke vom Netz. Ihr Rückbau ist allerdings extrem aufwändig.Erleichtert wird die Abbauplanung mit einem digitalen Kraftwerks-Zwilling.Bereits bei normalen Bauten gelten zahlreiche Gesetze, Verordnungen undRichtlinien. Zusätzlich unterscheiden sich diese von Bundesland zu Bundeslandoftmals. Im Fall von Kernkraftwerken gesellen sich dazu noch Wertstoffe,hochradioaktive Bauteile und gesundheitsgefährdende Abfälle, deren Entsorgunggenau geplant sein muss. Insgesamt können von jenem Zeitpunkt, an dem dasKraftwerk vom Netz geht, bis zum Ende des Rückbaus mehrere Jahrzehnte ins Landgehen. Das erste deutsche Kernkraftwerk in Kahl am Main in der Nähe vonAschaffenburg beispielsweise war 25 Jahre in Betrieb, bis es im Jahr 1985abgeschaltet wurde. Der Abriss dauerte dann länger als der Betrieb und kostetemit 150 Millionen Euro sogar mehr als der Aufbau. Der Rückbau des AtomkraftwerksStade, dem ersten Reaktor, der aufgrund des rot-grünen Atomausstiegs vom Netzgenommen wurde, ging zwar etwas schneller vonstatten, dauerte aber immer noch 13Jahre.Der Grund für die lange Zeit zwischen Stilllegung und vollständigem Rückbauliegt darin, dass viele strahlenbelastete Teile aufwendig zerlegt und gereinigtwerden müssen, bevor sie entsorgt werden können. Und so ein Kernkraftwerk istgroß: So müssen beispielsweise beim AKW Greifswald 1,8 Millionen TonnenBausubstanz entsorgt werden.Erleichtern lässt sich die aufwändige Stilllegungs- und Abbauplanung, wenn mandafür auf modernstes digitales Handwerkszeug zurückgreift: das BuildingInformation Modeling - kurz: BIM. Damit wird eine Methode der vernetztenZusammenarbeit bezeichnet, die alle relevanten Daten in einem Modell bündelt undfür die digitale Vernetzung von Prozessen, Produkten und Beteiligten sorgt.Ein digitaler Zwilling hilft beim KraftwerksrückbauKonkret bedeutet das: Bevor beim Rückbau der erste Stein umgedreht wird, wirdein digitales Modell des realen Kraftwerks und der technischen Anlagenkonstruiert. Dieses Modell umfasst dabei längst nicht nur die geometrischenDaten, sondern genauso sämtliche Angaben etwa zu Material oderBrandschutzvorrichtungen. So entsteht ein digitaler Zwilling mit einer