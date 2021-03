Frankenburg (ots) - 40 Prozent Umsatzsteigerung I Neue leistungsstarke

Stromspeicher für Unternehmen I Genussrechte zur Finanzierung der nächsten

Wachstumsschritte



BlueSky Energy, der Spezialist für Stromspeicherlösungen auf Salzwasserbasis,

erweitert sein Produktportfolio mit leistungsstarken Speicherlösungen für

Unternehmen. Die mit Carbocap-Technologie ausgestatteten Stromspeicher verfügen

über eine hohe Energiedichte und eignen sich so auch für schnelle, kurzfristige

Leistungsabgabe. Das Unternehmen startete in den ersten drei Monaten 2021 mit

einem Umsatzwachstum in der Höhe von 40 Prozent. Die Nachfrage nach sicheren

Speicherlösungen ist stark gestiegen. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit

einem zweistelligen Wachstum. Ab dem 15. März 2021 werden für die nächste

Wachstumsfinanzierung Genussrechte begeben.





Der Stromspeicher Spezialist BlueSky Energy blickt auf ein erfolgreiches Jahr2020 zurück und rechnet in diesem Jahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum."Trotz Herausforderungen wegen der Corona-Situation konnten wir im letzten Jahrausgeglichen bilanzieren und der Auftragsbestand ist aufgrund der großenKundennachfrage auf mehr als 5 Millionen Euro gewachsen", informiert BlueSkyEnergy Geschäftsführer Thomas Krausse."Wir orten eine ungebremste Nachfrage nach unseren sicherenSalzwasserstromspeichern und rechnen deshalb in diesem Jahr mit einemzweistelligen Wachstum", so Krausse weiter.Neue Zellenfertigung im PlanDie neue Zellenfertigung in Frankenburg befindet sich in Fertigstellung. "Obwohles im letzten Jahr mit der Zuliefersituation Schwierigkeiten gab, liegen wir imPlan. Im 2. Quartal 2021 werden wir die Zellenfertigung unsererSalzwasser-Zellen in Betrieb nehmen", so Krausse.Die Anzahl der Mitarbeiter am Standort Frankenburg erhöhte sich seit letztemJahr im Mai bis jetzt um mehr als 50 Prozent auf 34.Erweiterung des ProduktportfoliosNeben der sicheren und umweltfreundlichen Salzwasserbatterie GREENROCK hatBlueSky Energy ihr Produktportfolio erweitert. Die auf Carbocap-Technologiefunktionierenden Stromspeicher sind speziell für jene Anwendungen zugeschnitten,bei denen in kurzer Zeit eine hohe Leistungsabgabe benötigt wird."Die hohe Energiedichte eignet sich etwa für Unternehmen die Lastspitzen habenund hohe Lade- und Entladeleistungen benötigen. Das langlebige anschlussfertigeIndoor-System ist bis zu 20 kWh skalierbar. Natürlich ist dieser CEL-3050Speicher auch für Privatanwender geeignet, die etwa ihr Elektrofahrzeuginnerhalb kurzer Zeit damit beladen möchten. Wir haben bei der Konzeption dieses