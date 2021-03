IGP Advantag AG: IGP Projekt entwickelt den zweiten greenovation campus als Startup-Center greenovation.ruhr in Essen

Berlin, 11.03.2021. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) entwickelt durch die IGP Projekt GmbH das Startup-Center in Essen.

Auf rund 17.000 m2 Grundstücksfläche wird in naher Zukunft, nach der Vorstellung der IGP, ein Innovationszentrum mit Microliving-Angeboten sowie Gemeinschafts- und Veranstaltungsflächen entstehen. Das Projekt wird in Analogie zu dem bereits in Realisierung befindlichen greenovation campus in Berlin (greenovation.berlin) entwickelt.

Unter dem Motto "low tech building meets high tech community" entsteht ein hochmoderner Niedrig-Energie-Campus, der eine Begegnungsstätte für etablierte Unternehmen aus der Wirtschaft mit Start-Up-Unternehmen sein wird.

"Mit dem Konzept greenovation campus schaffen wir die ideale Arbeits- und Lebensumgebung für innovative Ideen und Geschäftsmodelle", äußerst sich Stefan Gräf begeistert und ergänzt, "wir hoffen, das Konzept auf weitere Standorte übertragen zu können."

Der Entwicklungsauftrag hat einen Wert von rund 2,5 Mio. Euro und wird bis Mitte 2022 realisiert sein.

Die in Berlin ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.