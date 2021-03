Rapid Dose Therapeutics unterzeichnet Produktionsvertrag mit OG Laboratories zur Herstellung von Cannabis Vape und CBD aus Hanfprodukten

BURLINGTON, Ontario, 10. März 2021 – Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und sonstigen Wirkstoffen entwickelt, produziert und vertreibt, hat mit OG Laboratories Canada Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von OG Laboratories LLC. mit Sitz in Deerfield Beach, Florida, eine Vereinbarung zur Herstellung und zum Vertrieb von Produkten abgeschlossen, mit der die Vape-Produktlinie von OG Laboratories auf den kanadischen Markt gebracht werden soll. Hierfür wird OG Laboratories seine Rezepturen, Prozesse und Technologien an RDT lizenzieren. Im Gegenzug erhält OG Laboratories absatzabhängige Servicegebühren.

Das schnell wachsende Unternehmen OG Laboratories hat in den Vereinigten Staaten eine Premium-CBD-Produktlinie aus Hanf entwickelt, die über die Website www.oglaboratories.com vermarktet wird. OG Laboratories war auf der Suche nach einem kanadischen Partner, der die gleiche Geschäftsvision für seine Produkte und überdies die Fähigkeit hat, sowohl für den Cannabis- als auch für den Nicht-Cannabis-Sektor auf dem kanadischen Markt zu produzieren. Mit seiner Cannabis-Lizenz und seiner ausgebauten Produktionsanlage in Burlington, Ontario, ist RDT der perfekte Partner für den Aufbau des OG-Produktvertriebs in Kanada.

Die Produktlinie von OG Laboratories ergänzt RDTs wachsende Palette an Produkten, die den Verbrauchern sowohl über den Cannabis- als auch über den Nutraceutical-Vertriebskanal zur Verfügung gestellt werden. Mit der kürzlich angekündigten Akquisition von Consolidated Craft Brands und Allianzen mit den verkaufenden Gesellschaftern expandieren diese Kanäle schnell für Produkte wie den 'QuickStrip', Nutraceuticals, Topicals und jetzt die OG-Produktlinie. Das Vorzeigeprodukt 'QuickStrip' ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutrazeutika, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist und unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führt.