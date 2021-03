NORDLB stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: NORDLB

Analyst: Volker Sack

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Deutsche Post nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 50 Euro angehoben. Der Logistikkonzern habe hervorragende Zahlen zum Corona-Jahr 2020 geliefert, die er im Jahresverlauf so nicht erwartet habe, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bonner hätten von der durch die Pandemie beschleunigten Dynamik im e-Commerce-Geschäft profitiert und daraufhin nun eine Dividendenanhebung vorgeschlagen und ein Aktienrückkaufprogramm initiiert./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 09:51 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 10:07 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.