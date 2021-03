Sachwert-Ticker: ÖKORENTA mit positiver Bilanz, Asuco kündigt Ausschüttungen an, P&R-Gläubiger erhalten erste Abschläge

ÖKORENTA: positiver Rückblick und aussichtsreiche Signale

Die ÖKORENTA-Gruppe bilanziert ein erfolgreiches Jahr 2020 und kündigt eine Neuauflage an, rund 200 Millionen Euro sollen Gläubiger der P&R-Gruppe erhalten – diese und weitere News im Überblick.

Die im ostfriesischen Aurich ansässige ÖKORENTA-Gruppe blickt positiv auf das Geschäftsjahr 2020 zurück. In einer Mitteilung heißt es, dass der Fondsinitiator zum Jahresende zwei Alternative Investmentfonds, einen Publikums- und einen Spezial-AIF, mit einem Gesamtvolumen von rund 65 Millionen Euro geschlossen hat. Laut ÖKORENTA liegt das Unternehmen mit den Investitionen für die jeweiligen Fonds im Plan. Der auf erneuerbare Energien fokussierte Portfoliomanager gibt an, aktuell ein Anleger-/Eigenkapital von insgesamt über 250 Millionen Euro zu verwalten. Zudem werden Neuigkeiten von der Unternehmensseite gemeldet: „Um auch langfristig ein mitinhabergeführtes Unternehmen zu bleiben, wurde Jörg Busboom, der seit 2015 in der Unternehmensgruppe tätig und seit 2019 gemeinsam mit dem Gründer Tjark Goldenstein Geschäftsführer der ÖKORENTA Invest GmbH ist, jetzt Mitgesellschafter dieser Holding der ÖKORENTA-Gruppe.“ Damit soll die Positionierung als mitinhabergeführtes Unternehmen untermauert werden. „Strategische Geschäftsentscheidungen werden so von Personen getroffen, die ein hohes Eigeninteresse am langfristigen Erfolg des Unternehmens haben.“