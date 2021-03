Die HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat in ihrer Prognose eher verhalten auf 2021 geschaut: Stagnation bei Mieterlösen und Bestand mit leicht negativer Tendenz. Begründet wurde dies Anfang Februar mit dem Umbau des Portfolios und dadurch entstehende Sondereinflüsse: Trennung von innerstädtischen Geschäftshäusern soll fortgesetzt werden und die Reinvestition werden zeitlich nicht zusammenpassen – hier gibt es heute eine weitere Veräusserung zu melden. Für drei an die Real derzeit vermietete Mietobjekte müssen neue Mieter gefunden werden und damit verbunden werden Renovierungskosten erwartet – bei der Suche sei man bereits mit potentiellen Mietern im Gespräch. Und Lockdownmassnahmen könnten bei einigen Mietern zur Insolvenz und somit Mietausfällen führen. Insgesamt ein Immobilienunternehmen mit einer neuen Schwerpunktsetzung und einigen „schwierigen Objekten“.

Neben einigen kleineren Vermietungen konnte die Hamborner in ihrem Kölner Objekt auch mit dem Ankermieter eine Verlängerung des Mietvertrages bis 2036 vereinbaren – in der heutigen Zeit, die von Zurückhaltung im Bürovermietungsmarkt geprägt ist, ein grosser Erfolg: Der Hauptmieter NetCologne, eine städtische Gesellschaft und einer der größten regionalen Telekommunikationsdienstleister in Deutschland, hat sich langfristig zum Standort bekannt und den laufenden Mietvertrag für rd. 16.000 m² Bürofläche frühzeitig bis zum 31. Januar 2036 verlängert. Durch die Vertragsverlängerung steigt die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im Objekt auf 10,0 Jahre.