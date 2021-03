„Wir glauben, dass der Fonds in den kommenden Jahrzehnten ein starkes Wachstum aufweisen wird, da die Welt weiterhin den Klimanotstand bekämpft – eine der größten anhaltenden Herausforderungen.“

Mittels Engagement und Stewardship will Randeep Somel, Manager des M&G (Lux) Climate Solutions Fund, Produzenten und Dienstleister zu nachhaltigem Wirtschaften verpflichten. Welche Marktsegmente der Fonds abdeckt, wie Anlagekandidaten ausgewählt werden und was für Anleger herausspringt, erläutert Somel im Interview.

Herr Somel, welche Strategie steckt hinter dem M&G (Lux) Positive Impact Fund mit einem verwalteten Vermögen von 341 Millionen Euro?

Randeep Somel: Der Fonds verfolgt ein doppeltes Ziel. Er ist darauf ausgerichtet, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven gesellschaftlichen Einfluss haben, indem sie die großen sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt angehen. Gleichzeitig sollen sie über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum eine finanzielle Rendite erzielen, die über dem MSCI ACWI Index als Benchmark liegt.

M&G beabsichtigt, jährlich über den positiven Nettobeitrag der einzelnen Unternehmen im M&G (Lux) Climate Solutions Fund zur Bekämpfung des Klimawandels zu berichten. Inwieweit dienen die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen als Rahmen für den Fonds?

Somel: Wir sind der Meinung, dass die SDGs einen soliden, akzeptierten Rahmen für die Bestimmung der wesentlichen Wirkungsbereiche bieten und helfen, die positiven Klimaauswirkungen zu messen. Wir ordnen allen unseren Investitionen ein klimabezogenes primäres SDG zu, von dem wir glauben, dass sie es adressieren, und legen spezifische, auf die SDGs ausgerichtete Leistungsindikatoren (KPIs) fest. Anhand derer messen wir die Wesentlichkeit der von ihnen erzielten Auswirkungen. Wir werden jährlich über die positiven Netto-Klimaauswirkungen jedes Unternehmens und die Ausrichtung der Einnahmen auf das jeweilige primäre SDG berichten.

Wie viele Unternehmen sind im Fonds? Welche Bereiche decken sie ab?

Somel: Der Fonds hält derzeit 32 Aktien, die sich auf drei Hauptauswirkungsbereiche verteilen: Dazu zählen wir saubere Energie, worunter Produzenten von erneuerbaren Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie Unternehmen fallen, die kritische Komponenten für die Produktion von erneuerbarer Energie liefern.

Außerdem grüne Technologie, die Unternehmen umfasst, die sich mit Gebäudeeffizienz, Batterien und Elektrifizierung, sauberem Transport, Produkten zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und pflanzlichen Lebensmitteln beschäftigen. Und drittens die Kreislaufwirtschaft, in der Unternehmen zusammengefasst sind, deren Geschäftsmodelle auf Wiederverwendung, Sharing, Recycling und Abfallvermeidung basieren. Sie sind neben den traditionellen Entsorgungsunternehmen in vielen Branchen zu finden.

Was müssen Unternehmen mitbringen, um für eine Investition in Frage zu kommen?

Somel: Der Fonds investiert in drei Arten von wirkungsvollen Unternehmen, die wir als „Pioniere“, „Wegbereiter“ und „Marktführer“ klassifizieren. Dies sorgt für eine zusätzliche Diversifizierung über Branchen, Endmärkte und Reifegrad der Geschäftsmodelle.

„Pioniere“ sind in der Regel junge Unternehmen, deren innovative Produkte beziehungsweise Dienstleistungen einen bestimmten Bereich wahrscheinlich umwälzen und revolutionieren werden. Sie neigen dazu, prozentual zum Umsatz viel Kapital in Forschung und Entwicklung zu investieren und sind in ihrer Entwicklung noch nicht ausgereift. Dies könnte zum Beispiel ein transformatives Recycling-Unternehmen sein.

„Wegbereiter“ sind Unternehmen, die anderen Unternehmen Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Wirkung zu erzielen. Das kann beispielsweise ein Unternehmen für Simulationssoftware sein, dessen Software direkt bei der Entwicklung von Produkten zur Energieeffizienz hilft, oder ein Unternehmen, das Werkzeuge zur Messung von CO 2 -Emissionen herstellt.

„Marktführer“ sind Unternehmen, die in ihrem Fachgebiet eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit übernommen haben. Sie halten ihre Führungsposition aufrecht, indem sie weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, obwohl dies einen geringeren Prozentsatz des Umsatzes im Vergleich zu den Pionieren ausmacht, da ihre Rentabilität etablierter ist. Sie könnten zum Beispiel führend in der Offshore-Wind- oder Wasserkraft sein.

Wie geht das Fondsmanagement bei der Bewertung von Anlagekandidaten vor?

Somel: Die Auswahl beginnt mit einem globalen Universum von über 4.000 Aktien. Wir schließen Unternehmen aus, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, sowie Unternehmen, die in die Produktion von Tabak, Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, kontroversen Waffen, Ölsanden, Atom- oder Kohlekraftwerken oder in die Bereitstellung von Glücksspielen involviert sind. Wir schließen auch Unternehmen aus, die ihre Produkte für nichtmedizinische Zwecke an Tieren testen.

Aus diesem verbleibenden Pool von Aktien sortiert das Team eine Beobachtungsliste von etwa 120 Unternehmen aus dem Bereich Klimalösungen aus, die gekauft werden können, wenn das Investmentteam glaubt, dass der Zeitpunkt und der Preis richtig sind. Diese werden nach dem sogenannten III-Ansatz des Teams analysiert, bei dem der Investment Case, die Intentionalität und die Auswirkungen eines Unternehmens untersucht werden, um seine Eignung für den Fonds zu beurteilen. Im Rahmen dieser Analyse werden die Unternehmen nach diesen III-Kriterien (Investment, Intentionalität, Auswirkung) bewertet, wobei überdurchschnittliche Ergebnisse für die Aufnahme in die Watch-List erforderlich sind.

Wie geht es dann weiter?

Somel: Sobald ein Unternehmen durch den III-Prozess analysiert und als potenziell geeignet für die Watch-List eingestuft wurde, diskutiert das breitere Positive-Impact-Team seine Vorzüge. Nur wenn das Team einstimmig von der Angemessenheit des Unternehmens überzeugt ist, wird es in die Watchlist aufgenommen.

Zu diesem Zeitpunkt wird eine erweiterte Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens durch eine Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden durchgeführt, um alle Elemente des Unternehmens weiter zu analysieren. Dieser „Deep Dive“, wie wir es nennen, beinhaltet eine umfassende Analyse der Finanzen, der Veränderungsfaktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, der Lieferketten, der Konkurrenten auf dem Markt, der Chancen und Bedrohungen, der Wettbewerbsvorteile und so weiter. Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) werden in diesen Prozess integriert. Das Team nutzt eine Mischung aus Feldarbeit, direkter Erfahrung und internen Quellen, also anderen Fondsmanagern und Sektoranalysten, sowie einer Reihe von externen Quellen, darunter Credit Suisse HOLT, Morningstar, MSCI, Sustainalytics und externe Makler.

Das Team führt auch eine szenariobasierte Bewertungsmodellierung durch, bei der eine Veränderungsanalyse verwendet wird, um zu verstehen, was im heutigen Aktienkurs enthalten ist und wie empfindlich dieser auf Veränderungen reagiert. Dies konzentriert sich auf die potenziellen Aufwärts- und Abwärtsrisiken, die mit dem Halten der Aktie verbunden sind, und legt Wahrscheinlichkeiten für diese verschiedenen Szenarien fest. So kann das Team bestimmen, was es für den inneren Wert eines Unternehmens hält. Der Fondsmanager wird dann investieren, wenn er glaubt, dass die Sicherheitsspanne zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem inneren Wert des Unternehmens ausreichend groß ist – im Vergleich zu alternativen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung der Portfoliorisiken.

Wie sieht es mit der Fondsperformance aus? Was ist der Mehrwert für die Anleger?

Somel: Wir glauben, dass der Fonds in den kommenden Jahrzehnten ein starkes Wachstum aufweisen wird, da die Welt weiterhin den Klimanotstand bekämpft – eine der größten anhaltenden Herausforderungen, denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen. Dies wird durch starke Zusagen der wichtigsten kohlenstoffemittierenden Länder unterstützt, darunter die USA, die dem Pariser Abkommen wieder beigetreten sind, und China, das sich verpflichtet hat, bis 2030 einen Spitzenwert bei den Emissionen zu erreichen und bis 2060 Netzneutralität anzustreben. Wir gehen davon aus, dass dies Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderung des Klimawandels liefern, einen starken Wachstumsrückwind geben wird.

Da der Fonds erst kürzlich aufgelegt wurde, werden ab dem nächsten Monat monatliche Fact Sheets veröffentlicht.

Ende Januar 2021 stellte sich die Performance des Fonds gegenüber der Benchmark seit Auflage am 12. November 2020 wie folgt dar: Während der Vergleichsindex MSCI World Net Return Index mit 3,3 Prozent im Plus lag, erzielte der M&G (Lux) Climate Solutions Fund 11,3 Prozent.

