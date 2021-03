Nürnberg (ots) - Ein 10-Jahresvergleich von immowelt zur Veränderung der

Wohnfläche für 1.000 Euro Kaltmiete in 36 ausgewählten Großstädten zeigt:



- In allen Städten bekommen Mieter weniger Wohnfläche für ihr Geld - größte

Einbußen in Berlin mit 51 Quadratmetern

- Kein Platz mehr für die Familie: In München und Frankfurt reicht das Budget

inzwischen nur noch für eine 2-Zimmer-Wohnung

- Leipzig (-51 Quadratmeter) neben Berlin mit größtem Rückgang - auch Dresden

(-47 Quadratmeter) mit großem Minus

- Corona-Krise hat bisher keinen preissenkenden Einfluss auf die Mieten







ganze Familie gereicht. Heute bekommt man für das gleiche Budget häufig nur noch

2 Zimmer. Eine immowelt Analyse für 36 deutsche Großstädte zeigt die großen

Unterschiede auf: In allen Städten ist die Wohnfläche für 1.000 Euro Kaltmiete

deutlich geringer geworden - in der Spitze sogar um 51 Quadratmeter. Besonders

in den teuren Hotspots bekommen Mieter inzwischen deutlich weniger für ihr Geld:

Die starken Preisanstiege der vergangenen Jahre haben in München dazu geführt,

dass Mieter 34 Quadratmeter (-40 Prozent) einbüßen. Vor 10 Jahren haben 1.000

Euro noch im Mittel für 85 Quadratmeter gereicht, also eine familientaugliche

Wohnung. Inzwischen bekommen Mieter für das Budget nur noch eine kleine

2-Raum-Wohnung mit 51 Quadratmetern. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch

in Frankfurt, wo Mieter 27 Quadratmeter (-29 Prozent) weniger bekommen als 2010

- inzwischen reicht das Budget noch für 65 Quadratmeter. Allerdings ist zu

berücksichtigen, dass 1.000 Euro inflationsbedingt 2010 noch eine höhere

Kaufkraft hatten - die Deutschen haben generell noch mehr fürs Geld bekommen.



Den größten Rückgang der Wohnfläche gibt es in Berlin. Während Mieter vor 10

Jahren im Mittel noch eine 120-Quadratmeter-Wohnung für eine Kaltmiete von 1.000

Euro bekommen haben, reicht das derzeit nur noch für 69 Quadratmeter - eine

Verringerung von 51 Quadratmetern (-43 Prozent) oder umgerechnet rund 2 Zimmer

weniger. Durch die Einführung des Mietendeckels nimmt die Hauptstadt allerdings

auch eine Sonderrolle in der Analyse ein. Denn seit Ankündigung des Gesetzes in

2019 spaltet sich zunehmend der Markt: Die Angebotsmieten von regulierten

Bestandswohnungen sinken, sodass Mieter wieder etwas mehr Fläche fürs Budget

bekommen. Die Preise von Neubauten steigen hingegen stark an. Eine gemeinsame

Analyse des ifo Institutes und immowelt zeigt die Effekte des Mietendeckels auf. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Vor 10 Jahren haben 1.000 Euro Miete noch für eine großflächige Wohnung für dieganze Familie gereicht. Heute bekommt man für das gleiche Budget häufig nur noch2 Zimmer. Eine immowelt Analyse für 36 deutsche Großstädte zeigt die großenUnterschiede auf: In allen Städten ist die Wohnfläche für 1.000 Euro Kaltmietedeutlich geringer geworden - in der Spitze sogar um 51 Quadratmeter. Besondersin den teuren Hotspots bekommen Mieter inzwischen deutlich weniger für ihr Geld:Die starken Preisanstiege der vergangenen Jahre haben in München dazu geführt,dass Mieter 34 Quadratmeter (-40 Prozent) einbüßen. Vor 10 Jahren haben 1.000Euro noch im Mittel für 85 Quadratmeter gereicht, also eine familientauglicheWohnung. Inzwischen bekommen Mieter für das Budget nur noch eine kleine2-Raum-Wohnung mit 51 Quadratmetern. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auchin Frankfurt, wo Mieter 27 Quadratmeter (-29 Prozent) weniger bekommen als 2010- inzwischen reicht das Budget noch für 65 Quadratmeter. Allerdings ist zuberücksichtigen, dass 1.000 Euro inflationsbedingt 2010 noch eine höhereKaufkraft hatten - die Deutschen haben generell noch mehr fürs Geld bekommen.Den größten Rückgang der Wohnfläche gibt es in Berlin. Während Mieter vor 10Jahren im Mittel noch eine 120-Quadratmeter-Wohnung für eine Kaltmiete von 1.000Euro bekommen haben, reicht das derzeit nur noch für 69 Quadratmeter - eineVerringerung von 51 Quadratmetern (-43 Prozent) oder umgerechnet rund 2 Zimmerweniger. Durch die Einführung des Mietendeckels nimmt die Hauptstadt allerdingsauch eine Sonderrolle in der Analyse ein. Denn seit Ankündigung des Gesetzes in2019 spaltet sich zunehmend der Markt: Die Angebotsmieten von reguliertenBestandswohnungen sinken, sodass Mieter wieder etwas mehr Fläche fürs Budgetbekommen. Die Preise von Neubauten steigen hingegen stark an. Eine gemeinsameAnalyse des ifo Institutes und immowelt zeigt die Effekte des Mietendeckels auf.