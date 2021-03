Ratingen (ots) - Bereits zwei Auszeichnungen erhielt der

Rund-um-Sicherheitsanbieter Verisure (http://www.verisure.de/) in diesem Jahr

schon für seine smarten Alarmanlagen und Services: Die Jury des Plus X Awards

(https://plusxaward.de/portfolio/verisure-guardian/) zeichnete das Guardian

(https://www.youtube.com/watch?v=rCFPWUJ31DI) -Feature der Verisure App mit den

Gütesiegeln für High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität aus. Der

prämierte Schutzengel für die Hosentasche schützt die Kunden auch dann, wenn sie

unterwegs in eine gefährliche Situation geraten, da sie notfalls sekundenschnell

mit der Notruf- und Serviceleitstelle

(https://www.youtube.com/watch?v=Pe4kXwtTz88) (NSL) verbunden sind. Gleich das

gesamte Alarmsystem von Verisure hat die Redaktion von https://www.smarthometest

.info/test/smart_home_alarmanlage/verisure-alarmsystem_mit_zerovision_20351 und

Digital Home getestet und für sehr gut befunden. Die Funktion, Bedienung und

Ausstattung inklusive der umfassenden Services waren so überzeugend, dass sie

insgesamt die Höchstzahl von fünf Sternen erhielt.



Fünf Sterne von smarthometest.info







Upgrade-Paket von Verisure, um das Alarmsystem

(https://www.verisure.de/sicherheitsprodukte) im Privathaushalt zu testen. Neben

den zahlreichen Komponenten, die Einbruchsversuche erkennen und melden, enthält

das Paket auch die nebelartige ZeroVision® Rauchbarriere.

(https://www.youtube.com/watch?v=JQBm06pMmaQ) Bemerkenswert findet der Autor die

umfassenden Services von Verisure: ein Sicherheitsexperte analysierte vorab die

Schwachstellen des Gebäudes und installierte und konfigurierte dann das darauf

abgestimmte Alarmsystem. Bei einem Einbruchsversuch oder anderem Notfall wird

direkt die NSLvon Verisure alarmiert. Über Bild und Ton prüfen Mitarbeiter,

welche Hilfe benötigt wird und lösen im Einbruchsfall die Sichtschutzbarriere

aus, welche die Eindringlinge vertreibt. Außerdem alarmieren sie Polizei und

Rettungskräfte. Redakteur Dirk Weyel ist überzeugt, dass man mit dem

Verisure-Alarmsystem rund um die Uhr bestens geschützt ist. Er bewertete dessen

Funktion, Bedienung sowie Ausstattung und zeichnete die Sicherheits-Lösung

insgesamt mit fünf Sternen aus.



Plus X Award für Guardian



Eine Fachjury aus Fachredakteuren, Designern und Branchenexperten verleiht

verschiedene Gütesiegel des Plus X Awards an Produkte, die sich durch einen

Qualitäts- und Innovationsvorsprung auszeichnen. Drei der Gütesiegel vergab sie

an Guardian (https://www.youtube.com/watch?v=rCFPWUJ31DI) von Verisure. Mit der

Auszeichnung "High Quality" erhielt Guardian eines der bedeutendsten Gütesiegel. Seite 2 ► Seite 1 von 3



