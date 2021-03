UBS belässt Traton auf 'Buy' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 11.03.2021, 10:58 | 7 | 0 | 0 11.03.2021, 10:58 | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die starke Erholung des Nutzfahrzeugherstellers sollte sich in diesem Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für die Margen habe die Konsensschätzungen jedoch leicht verfehlt./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 22:01 / GMT





Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Xingzhou Lu

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

TRATON Aktie





