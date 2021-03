Bain-Report zur globalen Diamantenindustrie / Nach dem Corona-Schock sind die edlen Steine wieder gefragt

München/Zürich (ots) -



- Diamantenverkäufe geben 2020 weltweit um 15 Prozent nach, die Produktion geht

um 20 Prozent zurück

- Preise für rohe und geschliffene Steine sinken im Zuge der Pandemie um 11

beziehungsweise 3 Prozent

- Anziehendes Jahresendgeschäft 2020 und wieder steigende Preise im Januar 2021

sorgen für eine leichte Erholung

- Onlineumsatz erreicht neuen Höchststand, doch die meisten Kunden bevorzugen

weiterhin das traditionelle Einkaufen vor Ort



Geschlossene Geschäfte, Reisebeschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheit

haben auch in der Diamantenindustrie Spuren hinterlassen. Die Verkäufe der edlen

Steine sind 2020 weltweit um 15 Prozent auf 64 Milliarden US-Dollar

zurückgegangen. Zudem sanken die Preise - um 11 Prozent bei Rohdiamanten und um

3 Prozent bei geschliffenen Steinen. Doch mittlerweile zeichnet sich ein

Wiedererstarken der Branche ab. Zu diesen Ergebnissen kommt der Branchenreport

"The Global Diamond Industry 2020-21", den die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company zum zehnten Mal gemeinsam mit dem Antwerp

World Diamond Center (AWDC) erstellt hat.





Tatsächlich erlebte die globale Diamantenindustrie nach den Rückschlägeninsbesondere im ersten Halbjahr 2020 zuletzt einen überraschend dynamischenAufschwung. Die Verkäufe stiegen im vierten Quartal 2020 in den beidenwichtigsten Märkten USA und China bis zu 10 beziehungsweise 20 Prozent. Positivverlief zudem der Start ins Jahr 2021. Die meisten Minenbetreiber meldeten fürJanuar um 5 bis 8 Prozent höhere Preise und Umsätze. "Die Widerstandskraft desDiamantenmarkts ist erstaunlich", stellt Marie-Therese Marek, Associate Partnerbei Bain und Luxusmarktexpertin, fest. "Tatsächlich gaben viele Kundinnen undKunden, die wegen der weltweiten Lockdown-Beschränkungen weniger reisen undeinkaufen konnten, nicht zuletzt für die edlen Steine mehr Geld aus."Nachhaltigkeit gewinnt an BedeutungRund um den Globus gelten Diamanten unverändert als wertvolles Präsent. Sogehört entsprechender Schmuck nach von Bain 2020 durchgeführten Erhebungen inden USA zu den vier begehrtesten Geschenkartikeln - in China und Indien rangiertdieser sogar auf einem der ersten beiden Plätze. Dort sind Diamanten für 60 bis70 Prozent der Befragten beispielsweise essenzieller Bestandteil von Hochzeitenund Verlobungen."Rund drei Viertel der Kundinnen und Kunden wollen nach der Pandemie ähnlichviel Geld für die edlen Steine ausgeben wie vorher", so Marek. "Die FaszinationDiamant scheint damit ungebrochen." Allerdings gewinnen Nachhaltigkeitsaspekte