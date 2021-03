DEUTSCHE BANK belässt Adidas auf 'Hold'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Francesca Di Pasquantonio

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 278

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen und mittelfristigen Zielen von 250 auf 278 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Sportartikelkonzern an den Ausblick auf 2021 und die Zielsetzungen für 2025 angepasst, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darin sei nun auch die geplante Abspaltung der US-Tochter Reebok berücksichtigt./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.