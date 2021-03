DEUTSCHE BANK belässt Klöckner & Co auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 10,00

Kursziel alt: 9,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Klöckner & Co nach endgültigen Jahreszahlen von 9,80 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das laufende Geschäftsjahr des Stahlhändlers zeigte sich der Experte aber sehr optimistisch./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.