Unsere lose Reihe zum Jahrhundert-Skandal Wirecard (ISIN DE0007472060 ; WKN: 747206) steht nun vor ihrem ersten Höhepunkt: Ein Untersuchungsausschluß des Bundestags nimmt sich bekanntlich seit Monaten der einzigartigen Affäre an und versucht Licht ins Dunkel dieses Polit-Krimis zu bringen, der das Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland tief erschüttert hat und endgültig längst auch zum Politikum geworden ist. Es geht um Verluste in Milliardenhöhe, massive Schäden für Anleger und den beispiellosen Absturz eines Börsenstars.

Der Skandal um Wirecard geht allerdings nicht allein auf hohe kriminelle Energie Einzelner zurück, sondern auch auf gravierende Fehler von Aufsichtsbehörden und letztlich sogar der Bundesregierung höchstderoselbst.

Das Unternehmen Wirecard war ein Dienstleister für bargeldlose Zahlungen an der Schnittstelle zwischen Händlern und Kreditkartenfirmen. Das selbst ernannte Fintech wähnte sich in der obersten Börsenliga und täuschte Wirtschaftsprüfer offenkundig jahrelang. Im Sommer räumte Wirecard ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro ein - Geld aus Auslandsgeschäften, das zwar in den Bilanzen auftauchte, in Wahrheit aber wohl nicht existierte. Das Unternehmen meldete Insolvenz an, Tausende Anleger verloren Geld. Vorstandschef Markus Braun wurde festgenommen, der eigentliche Drahtzieher, der Manager Jan Marsalek, ist seitdem auf der Flucht.

Der Untersuchungsausschuss will nun herausfinden, warum der Fall über Jahre nicht aufflog und ob Wirecard als aufstrebendes Unternehmen von den Behörden zu lasch beaufsichtigt wurde.

Bereits Anfang 2019 hatte es Manipulationsvorwürfe gegen Wirecard gegeben, der Aktienkurs war anschließend in Turbulenzen geraten. Die Finanzaufsicht Bafin verhängte daraufhin ein zweimonatiges Leerverkaufsverbot, verbot also Spekulationen auf fallende Kurse des Unternehmens. Das festigte bei Investoren den Eindruck, Wirecard sei Opfer einer gezielten Attacke.