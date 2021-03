Münster (ots) - Europäischer Bankensektor trotz COVID-19-Krise bisher stabil/ESG

wesentliches Kernthema der Zukunft/Risiken und Regulatorik oftmals im Fokus



Das Jahr 2020 und die COVID-19-Pandemie haben bei Europas Banken tiefe Spuren

hinterlassen. Dennoch erweist sich der Bankensektor im Ganzen als recht stabil.

Wie zeb in der aktuellen Ausgabe seiner European Banking Study 2021 zeigt,

ergibt sich für viele Institute ein zweigeteiltes Bild: Einerseits gingen die

Gewinne der 50 größten Banken insgesamt um mehr als die Hälfte zurück und die

durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität - in den letzten Jahren das

Kernproblem vieler Banken - sank weiter von 6,4 % in 2019 auf nur rund 3 % in

2020. Andererseits stellt sich die Kapitalausstattung der Banken im Durchschnitt

weiter gut dar. Viele Institute konnten ihre Eigenkapitalposition erhöhen und

damit die entsprechenden Kapitalquoten erneut verbessern.







erreichten den höchsten Wert der letzten sieben Jahre. Anders als in der

Finanzkrise konnten aber 80 % der betrachteten Banken die Belastungen aus dem

operativen Gewinn stemmen. Nur zehn der großen europäischen Institute, vor allem

aus den von COVID-19 sehr stark betroffenen Regionen, haben Verluste

geschrieben.



In den folgenden Monaten wird es für die Banken darum gehen, die weiteren

wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen. Doch die

nächste Herausforderung steht bereits vor der Tür: ESG (Environment, Social,

Governance), der neue Megatrend des 21. Jahrhunderts.



Regulatorik und Risikomessung oftmals im Fokus der ESG-Diskussion



Für viele Marktteilnehmer in Europa und vor allem im europäischen Bankensektor

steht das "E" aus ESG, der Umwelt- und Klimaaspekt, im Fokus. Insbesondere

Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel gewinnen in der politischen und

gesellschaftlichen Diskussion an Bedeutung. Regulatoren und politische Behörden

drängen die Banken dazu, ESG-bezogene Anforderungen zu erfüllen.



Die Studie identifiziert drei Schlüsselbereiche für regulatorische Initiativen

im europäischen Bankensektor - jedoch mit unterschiedlichem

Konkretisierungsgrad: (nicht finanzielle) Berichterstattung & Offenlegung,

Stresstests & Risikomanagement sowie Kapitalanforderungen. Gerade mit Blick auf

die ersten beiden Bereiche gibt es bereits umfangreiche Initiativen und geplante

Anforderungen. Heiß diskutiert werden aktuell mögliche zusätzliche

Kapitalabschläge bzw. sogar -zuschläge für "grüne" oder "braune" Kreditgeschäfte

der Banken, die zu einer Veränderung der Kapitalquoten führen würden. Mit einer

ersten Outside-in-Analyse zeigt die Studie, dass fundamentale Veränderungen der Seite 2 ► Seite 1 von 3



