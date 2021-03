Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- 33 % der Mittelständler weiten Digitalisierungsaktivitäten aus, allerdingsauch weiterhin 33 % ohne- Meist nur schnell umsetzbare Maßnahmen zur Krisenbewältigung durchgeführt- Vor allem große Mittelständler weiten Aktivitäten aus: Spaltung desMittelstands drohtDie Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr einen Schub bei der Digitalisierungim deutschen Mittelstand ausgelöst. Bis Januar 2021 hat jedes dritte kleine undmittlere Unternehmen seine Digitalisierung ausgeweitet (33 %), wie der aktuelleKfW-Digitalsilierungsbericht zeigt. Digitalisierungsmaßnahmen waren einwichtiges Hilfsmittel, die negativen Auswirkungen der Corona-Krise zubewältigen. Dies lässt sich daran ablesen, dass vor allem Unternehmen, diespürbar - aber nicht existenziell - von der Krise betroffen sind (41 %) und miteiner langen Krisendauer rechnen (39 %) ihre Digitalisierungsanstrengungenausgeweitet haben. Diese Nachricht ist jedoch nur vordergründig eine gute, dennsie bedeutet zugleich, dass es sich bei den durchgeführten Vorhaben, um schnellumsetzbare und kurzfristig wirksame Vorhaben handelt. Dagegen ist davonauszugehen, dass langfristige und strategisch bedeutsame Vorhaben aufgrund derangespannten finanziellen Lage häufiger zurückgestellt wurden. Und: Ebenfallsein Drittel (33 %) der Mittelständler hierzulande hat 2020 unverändert keineDigitalisierungsmaßnahmen durchgeführt. Auch das zeigt, dass die Digitalisierungwährend der Corona-Pandemie kein Selbstläufer ist.Die Ergebnisse der aktuellen Analyse von KfW Research geben somit wenig Anlasszur Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft perspektivisch bei derDigitalisierung gegenüber ihren internationalen Wettbewerbern aufholt. Aktuellerreicht Deutschland bei der Verbreitung digitaler Technik in der Wirtschaft iminternationalen Vergleich allenfalls einen Platz im Mittelfeld. Zuletzt hattenin den Jahren vor Corona die Digitalisierungsanstrengungen im Mittelstandhierzulande abgenommen, wie die repräsentative Analyse von KfW Research aufBasis des KfW-Mittelstandspanels belegt: In den Jahren 2017-2019 setzten nurnoch 3 von 10 mittelständischen Unternehmen ein Digitalisierungsvorhaben um (-10Prozentpunkte ggü. Vorperiode 2016-2018). Die Anzahl der Mittelständler mitabgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben nahm um 380.000 auf gut 1,1 Mio.Unternehmen ab.Im Corona-Jahr 2020 haben nun vor allem große Mittelständler (50 und mehrBeschäftigte) mit einem Anteil von 58 % ihre Digitalisierungsanstrengungen