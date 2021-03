Anlegerverlag Tesla: der Hype ist wieder zurück! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 11.03.2021, 12:48 | 49 | 0 | 0 11.03.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine überragende Entwicklung des Unternehmens von Elon Musk. Der Elektroautoproduzent aus den USA kann seine überragende Marktstellung weiter aufbessern und liegt nun wieder nah an der magischen Marke von 600 Euro. In den vergangenen Tagen hatte man eine phänomenale Aufholjagd gestartet, da das Anlegervertrauen in Tesla wieder unaufhörlich gestiegen ist! Anlegertipp: Nach dieser herausragenden Performance im vergangenen Jahr bleibt natürlich die Frage, wie viel Luft nach oben Tesla 2021 noch hat. Wir haben die größten Favoriten für Sie zusammengestellt. Ist Tesla auch darunter? Lesen Sie hier, mit welchen Aktien Sie 2021 die vielleicht größten Gewinnchancen haben. Hier geht’s zum Download. Jetzt fragt sich natürlich jeder Anleger und jeder, der noch Anleger werden will, wohin die Reise noch gehen kann. Die Branche und gerade diese Aktie weisen ein riesiges Potenzial auf, das mit Sicherheit noch nicht vollends ausgeschöpft ist. Jeder sollte gespannt sein, wann Tesla in die Nähe der Marke von 1000 Euro kommt, das ist auf keinen Fall ausgeschlossen! Also besser noch schnell zuschlagen, denn Tesla nähert sich in einem riesigen Tempo den neuen Bestwerten. Allein diese Woche konnte man einen Verlust von mehr als 100 Euro wieder aufholen. Somit ist die Aktie wieder perfekt positioniert! Die Aktie kann auch heute wieder 4,08 Prozent und somit 22,90 Euro zulegen und steht somit bei satten 583,50 Euro! Fazit: Welche Aktien 2021 die größten Gewinnchancen aufweisen, haben wir für Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport zusammengestellt. Diese Studie können Sie jetzt sogar kostenlos anfordern. Hier geht’s zum Download.



