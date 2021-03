Berlin, mach's anders! Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) beschreibt in einem heute vorgestellten Zukunftspapier konkrete Maßnahmen für ein prosperierendes Berlin von morgen

Berlin (ots) - Ein dreizehntes, rein digitales Bürgeramt zur Beschleunigung von

Verwaltungsverfahren, eine Schnelle Eingreiftruppe des Senats für mehr Tempo bei

akut auftretenden Aufgaben, ein Wiederaufbauprogramm zur Sicherung von Wachstum

und Arbeitsplätzen nach der Pandemie, ein klares Bekenntnis zur Schaffung von

neuem Wohnraum - in einem umfassenden Zukunftspapier hat der VBKI heute konkrete

Schritte und Maßnahmen für ein funktionierendes, prosperierendes und

nachhaltiges Berlin von morgen vorgestellt.



"Am 26. September stellen die Wählerinnen und Wähler die politischen Weichen für

das Berlin der kommenden Jahre. Welche Bündnisse auch immer danach

zusammenfinden: Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft müssen endlich

gemeinsam einen Aufbruch wagen", sagte VBKI-Präsident Markus Voigt. Zu lange

hätten Partikularinteressen, Missgunst und die Angst vor Fehlern Entwicklungen

verzögert. "Weiteren Stillstand können wir uns nicht leisten", so Voigt weiter.







Stadtagenda, formuliert Erwartungen der im VBKI organisierten Berliner

Wirtschaft und Gesellschaft - und unterbreitet auf 17 Seiten konkrete

Lösungsvorschläge. Getragen wird das Papier von einem klaren Bekenntnis zur

Stadt sowie dem Anspruch, die Zukunft der Metropole aktiv mitzugestalten.



Der VBKI versteht das Papier als Grundlage für Gespräche mit den Parteien vor

der Wahl ins Abgeordnetenhaus sowie allen Akteuren der Stadtgesellschaft.



Der 1879 gegründete VBKI ist eine der ältesten Wirtschaftsinstitutionen in

Deutschland und mit derzeit 2.300 Mitgliedern ein wichtiges Forum und

bedeutendes Netzwerk der Berliner Wirtschaft und Gesellschaft.



Sie finden das VBKI-Zukunftspapier unter: http://www.vbki.de/berlinmachsanders



Pressekontakt:



Sebastian Thomas | VBKI | Leiter Kommunikation | 030 / 72 61 08 17 |

mailto:sebastian.thomas@vbki.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112468/4861098

OTS: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.





"Berlin, mach's anders!" adressiert die zentralen Fragen der BerlinerStadtagenda, formuliert Erwartungen der im VBKI organisierten BerlinerWirtschaft und Gesellschaft - und unterbreitet auf 17 Seiten konkreteLösungsvorschläge. Getragen wird das Papier von einem klaren Bekenntnis zurStadt sowie dem Anspruch, die Zukunft der Metropole aktiv mitzugestalten.Der VBKI versteht das Papier als Grundlage für Gespräche mit den Parteien vorder Wahl ins Abgeordnetenhaus sowie allen Akteuren der Stadtgesellschaft.Der 1879 gegründete VBKI ist eine der ältesten Wirtschaftsinstitutionen inDeutschland und mit derzeit 2.300 Mitgliedern ein wichtiges Forum undbedeutendes Netzwerk der Berliner Wirtschaft und Gesellschaft.Sie finden das VBKI-Zukunftspapier unter: http://www.vbki.de/berlinmachsandersPressekontakt:Sebastian Thomas | VBKI | Leiter Kommunikation | 030 / 72 61 08 17 |mailto:sebastian.thomas@vbki.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112468/4861098OTS: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.