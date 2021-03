DEUTSCHE BANK belässt BAYER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:07 / GMT