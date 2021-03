Technologieneutrale Ziele vorgeben - gegen konkretes Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren - synthetische Kraftstoffe berücksichtigen



Wien (APA-ots) - "Die Automobilindustrie ist bestrebt, den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors signifikant zu senken. Alle Hersteller setzen auf elektrifizierte Antriebe und Zero Emission, um die strengen CO2-Vorgaben der EU zu erfüllen. Um Innovationen sicherzustellen und den Standort zu stärken, sprechen wir uns aber für eine technologieoffene Forschung und Entwicklung und somit gegen ein konkretes Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren aus", so Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure in Reaktion auf den gestern, Mittwoch, bekannt gewordenen gemeinsamen Brief von neun europäischen EU-Ländern an die Europäische Kommission mit der Forderung nach konkreten Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität im Verkehrssektor bis 2050.



"Unsere Erfahrungen zeigen, dass wir erfolgreicher sind, wenn wir auf Anreize statt Verbote setzen", betont Kerle. In Österreich steigt die Zahl der neuzugelassenen elektrifizierten Fahrzeuge kontinuierlich, das sei insbesondere auch auf die Ankaufsförderung und die steuerlichen Vorteile bei der Anschaffung eines E-Autos zurückzuführen. Dennoch sei auch klar, dass es weiterhin einen Markt für Verbrennungsmotoren geben wird. Experten schätzen, dass 2030 rund die Hälfte der europäischen Fahrzeugflotte elektrifiziert, die andere Hälfte aber noch mit Verbrennungsmotoren betrieben sein wird. Auch im Nutzfahrzeugbereich werden Verbrennungsmotoren noch lange Zeit alternativlos sein.