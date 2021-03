Deutsches Start-Up JenaBatteries entwickelt für die Energiewende wertvolle und nachhaltige Batterietechnologie (FOTO)

Jena (ots) -



- Metallfreie Redox-Flow-Batterie als nachhaltige Alternative zu Lithium-Akkus

für den stationären Stromspeichermarkt erfolgreich entwickelt

- Dennemeyer Consulting bewertet geistiges Eigentum von JenaBatteries mit 238

Mio. EUR

- Investitionsrunde für den Aufbau einer Batteriefabrik in Deutschland



Metallfreie Redox-Flow-Batterien werden als nachhaltiger und

ressourcen-schonender Energiespeicher grünen Strom aus Solar- und

Windkraftanlagen rund um die Uhr verfügbar machen. Die JenaBatteries GmbH plant

die Markteinführung dieser innovativen Speichertechnologie im laufenden Jahr und

hat die jüngsten Entwicklungen zum Anlass für eine Bewertungsaktualisierung

genommen. Als Experte für geistiges Eigentum ermittelte die Dennemeyer

Consulting GmbH in einer strukturierten und umfassenden Begutachtung des

Patentportfolios, des aufgebauten Know-Hows und der Marke nach anerkannten

Normen[1] einen Wert von 238,7 Mio. Euro (vor Steuern). Es wurde festgestellt,

dass die Güte der Patente ein sehr hohes Niveau hat.





Diese Bewertung fällt in eine spannende Zeit für JenaBatteries. GeschäftsführerDr. Olaf Conrad sagt: "JenaBatteries ist es gelungen, eine vielversprechendeSpeichertechnologie aus dem Universitätslabor zu holen und zu einemrevolutionären Produkt weiterzuentwickeln. Das Dennemeyer-Gutachten bestätigt,dass wir auf dem richtigen Weg sind und dieser durch eine solidePatentlandschaft gesichert werden konnte." Ein Team von 30 Mitarbeiter/innenarbeitet leidenschaftlich an der Markteinführung, den erstenBatterieinstallationen mit Pilotkunden sowie der strategischen und operativenWeiterentwicklung. Für die weitere Zukunft bietet der aktuelle Wachstumsmarkteine perfekte Voraussetzung. In den nächsten drei Jahren wird das Team auf 140Personen wachsen und die Produktionskapazität mit einer Batteriefabrik inDeutschland ausgeweitet. Hierfür strebt JenaBatteries Investitionen imzweistelligen Millionenbereich an, welche in einer aktuellen Finanzierungsrundeauf dem Wege einer Kapitalerhöhung eingeworben werden sollen. Die derzeitigenHauptgesellschafter Wirthwein AG und Ranft Immobilien GmbH planen auch weiterhindas Unternehmen als starke Partner zu begleiten.Bei der metallfreien Redox-Flow-Batterie handelt es sich um wiederaufladbareGroßbatteriemodule mit den Abmessungen eines Übersee-Containers. Mehrere solcherModule werden zu Stromspeicherstationen zusammengeschaltet. Von konventionellenAkkus unterscheidet sich die Technologie dadurch, dass die Energie nicht infesten Elektroden gespeichert wird, sondern in einem skalierbaren System ausTanks und elektrochemischen Zellen. Als Speichermedium dienen in diesem Fall