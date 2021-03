Original-Research Media and Games Invest plc (von GBC AG): Kaufen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.03.2021, 13:31 | 101 | 0 | 0 11.03.2021, 13:31 | ^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,15 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2020 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen; eine umfangreiche Wachstumspipeline und das KingsIsle-M&A sorgen für weiteres dynamisches Wachstum; die Optimierung des Medien-Business und der starke Fokus der Werbesparte auf digitale Werbung unterstützen den profitablen Wachstumskurs des Konzerns; Bestätigung unseres Kursziels & Ratings

Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2020



Am 25.02.2021 hat die Media and Games Invest plc (MGI) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Hiernach konnte der MGI-Konzern auch im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg von 67,1% auf 140,22 Mio. EUR (VJ: 83,89 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Zum hohen Wachstumstempo hat vor allem ein wachstumsstarkes viertes Quartal beigetragen (Umsatz Q4 2019: 28,17 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,69 Mio. EUR), welches in Punkto Volumen das umsatz- und ertragsstärkste der bisherigen Unternehmensgeschichte war.



Auf EBITDA-Basis wurde im vergangenen Geschäftsjahr ein Anstieg von rund 71,0% auf 26,55 Mio. EUR (VJ: 15,54 Mio. EUR) erzielt. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen) korrigierte EBITDA legte im Vergleich zum Vorjahr um 60,8% auf 29,10 Mio. EUR (VJ: 18,10 Mio. EUR) ebenso deutlich zu. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug hiernach 21,0%. Damit konnte das hohe Margenniveau des Vorjahres (VJ: 22,0%) nahezu bestätigt werden



Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde insbesondere vom Gaming-Segment getragen. In diesem Geschäftsbereich hat die Gesellschaft einen sprunghaften Umsatzanstieg um 74,5% auf 75,20 Mio. EUR (VJ: 43,10 Mio. EUR) erzielt. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben neben positiven Effekten aus der 'Corona-Stay-at-home-policy' auch Spiele-Updates und -Erweiterungen sowie M&A-Maßnahmen beigetragen. Hierbei ist zu erwähnen, dass die im Zuge der anhaltenden Corona-Situation gewonnenen Spieler die bestehende Spielerbasis erheblich ausgeweitet und aufgrund der traditionell hohen Spielerloyalität auch den bisherigen 'Umsatzsockel' erheblich vergrößert haben.

