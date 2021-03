ROUNDUP/Hannover Rück will Geschäftsausbau statt Sonderdividende - Aktie legt zu

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie ist auch für den Rückversicherer Hannover Rück noch nicht zu Ende. Doch die Schadenbelastung sollte im neuen Jahr geringer ausfallen als 2020, auch wenn die hohe Zahl der Corona-Toten in den USA die Ergebnisse weiterhin belasten dürfte, schätzt die Konzernführung um Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Allerdings wittert der Manager nach dem Gewinneinbruch von 2020 bessere Geschäftschancen, wie er bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Hannover erklärte. Weil die Preise für Rückversicherungsschutz steigen, will er überschüssiges Kapital für den Ausbau des Geschäfts nutzen, statt es wieder einmal als Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Hannover-Rück-Aktie legte am Morgen zeitweise um bis zu 1,6 Prozent auf 153,10 Euro zu und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2020. Zur Mittagszeit lag sie noch mit 0,73 Prozent im Plus und damit im Mittelfeld des MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.