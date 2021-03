"Nahezu alle Komponenten der Zulieferindustrie sind für uns im Preis gestiegen.On Top kommen erhöhte Frachtkosten", sagt Thorsten Heckrath-Rose,Geschäftsführer der Rose Bikes GmbH. Schiffscontainer kosten derzeit bis zuachtmal mehr, aber auch der Transport über Land sei kostenintensiver. "Uns wärees natürlich auch lieber, die alten Preise beizubehalten. Leider konnten wir esnicht länger herauszögern. Als kleine Entschädigung bieten wir unseren Kundenaber noch bis zum 25. März an, ihr Bike zum alten Preis zu bestellen."Fahrräder sind aktuell Mangelware, egal bei welchem Hersteller. Natürlich gibtes immer das ein oder andere Modell, das kurzfristig verfügbar ist, die Regelsei das aber nicht, so Anatol Sostmann, Director Product & Brand bei Rose Bikes.Grundsätzlich hat er für Kunden deshalb einen Tipp: "Wenn du nächsten Sommerradfahren willst, schlag jetzt zu! Denn der Boom bricht nicht ab und dieLieferzeiten werden weiterhin höher sein, als Kunden es aus der Bike-Branchegewohnt sind."Informationen unter https://www.rosebikes.de/aktuell?utm_source=pr&utm_medium=pressemeldung&utm_campaign=preissteigerung#preiseÜber die ROSE Bikes GmbHROSE Bikes ist eine vertikale Performance- und Lifestyle-Fahrradmarke ausBocholt (NRW), die seit 1907 zum Radfahren bewegt. Der Fokus des 480 Mitarbeiterstarken Familienunternehmens liegt auf eigens entwickelten Rennrädern,Mountainbikes und E-Bikes in Premiumqualität, die am Hauptsitz montiert undeuropaweit vertrieben werden. Im Onlineshop findet der Kunde zusätzlich ein45.000 Artikel umfassendes Sortiment aus Fahrradteilen, -Bekleidung und-Zubehör. Stationär ist die Produktpalette in Bocholt, München, Berlin,Posthausen, Mannheim sowie in Meilen am Zürichsee (CH) erlebbar. Das mehrfachprämierte Unternehmen ist Vorreiter im Multichannel-Handel und vernetzt die on-und offline Touchpoints wie kein Zweiter.Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:Sarah TerwehRose Bikes GmbHE-Mail: mailto:sarah.terweh@rosebikes.comTel.: +49 (2871) 2755 - 373Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102534/4861166OTS: ROSE Bikes GmbH