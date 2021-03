Berlin (ots) - "Wir blicken auf ein kompliziertes Jahr 2020 zurück, das uns

immerhin noch ein Umsatzwachstum von 2,5 % gebracht hat. Allerdings ist das Jahr

bei unseren Mitgliedern sehr unterschiedlich verlaufen." Mit diesen Worten

schätzte der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer,

die Lage der rund 370.000 Mitgliedsbetriebe ein.



Nachbauer weiter: "Und auch für 2021 erwarten wir nur ein geringfügiges Wachstum

von 1,3 %. Unsere Mitglieder würden dann 368,2 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaften."





Das verhaltene Umsatzwachstum 2020 spiegelt sich auch bei derBeschäftigtenentwicklung wider. Insgesamt hat die Bauwirtschaft ihrenBeschäftigtenstand bei 3,4 Mio. halten können, mit leichten Zugewinnen imBauhauptgewerbe (+1,2 %) und bei der Gebäudetechnik (+0,2 %) sowie mit einemleichten Verlust im Ausbaubereich (-0,6 %).Der Bereich des Bauhauptgewerbes war stark von der guten Entwicklung imWohnungsneubau geprägt. Insgesamt haben die Betriebe hier im vergangenen Jahr128,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, was einem Plus von 4,9 % entspricht. Für daslaufende Jahr erwarten sie einen Umsatz von fast 130 Mrd. Euro, was dann nurnoch plus 0,7 % ausmacht. Auch die Zahl der Beschäftigten dürfte mit 0,4 % nurmarginal auf 880.000 Menschen steigen. Die Wachstumsdynamik lässt hier erkennbarnach.Nachbauer begründete die weniger dynamische Entwicklung zum einen mitVorzieheffekten im Wohnungsbau aus dem vergangenen Jahr, zum anderen mitweiterhin schwachen Impulsen im Wirtschaftsbau. "Die Investitionsneigung in denbetroffenen Wirtschaftsbereichen wird sich, auch angesichts des weiterverlängerten Lockdowns, nur langsam erholen. Im Wohnungsbau rechnen wir für 2020und 2021 jeweils mit ca. 300.000 fertiggestellten Wohneinheiten."Der Bereich des Ausbaus konnte in der Umsatzentwicklung 2020 nicht an dieVorjahresdynamik anknüpfen. Die verminderte Nachfrage von Industrie undDienstleistung hatte hier per Saldo eine größere Auswirkung. Die Ausbausparteerreichte daher einen Umsatz von ca. 94,5 Mrd. Euro, was minus 0,5 % entspricht.Die Aussichten für 2021 bleiben ebenfalls verhalten. "Wir rechnen mit einemleichten Umsatzplus von 1 % auf 95,5 Mrd. Euro. Die Zahl der Beschäftigtenstagniert bei 877.000," so Nachbauer.Eine heterogene Entwicklung verzeichnete die Sparte Gebäudetechnik in 2020.Während die dienstleistungs- und industrienahen Gewerke wie die Gebäudereinigerund das Schilder- und Reklamehandwerk deutliche Umsatzeinbrüche verspürten,berichten die Verbände ausbaunaher Gewerke, deren Schwerpunkt der Privatkundeund der Wohnungsbau sind, wie der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)und das Elektrohandwerk (ZVEH), von einer positiven Geschäftsentwicklung.Trotz dieses Hintergrunds erreichte der Umsatz in dieser Sparte in 2020 mit140,6 Mrd. Euro immerhin noch ein Plus von 2,4 %. "Für 2021 rechnen wir miteinem Wachstum von gut 2 %. Die Hoffnung ruht darauf, dass die Industrie- undDienstleistungsbereiche wieder verstärkt wachsen werden. Die Zahl derBeschäftigten liegt in 2020 und 2021 bei 1,64 Mio. Menschen und damit nur leichtüber dem Niveau von 2019. Der Bereich steht für fast 50 % der Arbeitsplätze, dieunser Verband repräsentiert," erläuterte Nachbauer die Konjunkturaussicht.Nachbauer betonte ausdrücklich, dass die Bauwirtschaft insgesamt gut durch dasCorona-Jahr 2020 gekommen ist. "Die Branche hat sich größtenteils als robust undals wichtige Stütze der Gesamtkonjunktur erwiesen."Gleichzeitig forderte Nachbauer die Politik aber auch auf, dieInvestitionslinien auf allen staatlichen Ebenen hoch zu halten. Da 60 % deröffentlichen Bauinvestitionen von Städten und Gemeinden getätigt würden, seihier eine Anhebung und Verstetigung der Investitionsbudgets besonders wichtig.Darüber hinaus appellierte Nachbauer an die öffentliche Hand, "ihre Aufgabe undVerantwortung als Bauherr wahrzunehmen. Hier braucht es ausreichende Kapazitätenund eine moderne digitale Infrastruktur."