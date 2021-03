Koncernårsrapport 2020 Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.03.2021, 13:40 | 50 | 0 | 0 11.03.2021, 13:40 | Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020 for Fast Ejendom Danmark A/S. Resultatet af ejendommenes drift blev realiseret med 34,8 mio. kr. mod 46,0 mio. kr. i 2019. I kombination med værdireguleringer af investeringsejendomme på 19,6 mio. kr. (2019: 30,0 mio. kr.), administrationsomkostninger på 11,1 mio. kr. (2019: 12,0 mio. kr.), finansieringsomkostninger på 8,9 mio. kr. (2019: 6,3 mio. kr.) samt skat 8,5 mio. kr. (2019: 12,3 mio. kr.) blev årets resultat efter skat 25,9 mio. kr. mod 45,5 mio. kr. i 2019. Årets værdireguleringer af investeringsejendomme kan primært henføres til en øget efterspørgsel efter den type ejendomme, der indgår i porteføljen. Specielt vedrørende lager- og logistikejendomme ses en positiv udvikling i såvel efterspørgsel fra potentielle lejere som i markedslejen. Ligeledes ses en tendens fra investorerne til, i endnu højere grad, at efterspørge lager- og logistikejendomme. Årets resultat medfører en forrentning af egenkapitalen på 6,5 pct. (2019: 12,5 pct.).



I kort form kan årets resultat for 2020 og forventningerne til 2021 opsummeres som følgende: Ejendommenes lejeindtægter udgør 64,9 mio. kr. (2019: 76,0 mio. kr.).



De samlede driftsomkostninger udgør 30,0 mio. kr. (2019: 30,0 mio. kr.).



Resultat af ejendommenes drift udgør 34,8 mio. kr. (2019: 46,0 mio. kr.).



Årets værdireguleringer af investeringsejendomme udgør 19,6 mio. kr. (2019: 30,0 mio. kr.).



Årets administrationsomkostninger udgør 11,1 mio. kr. (2019: 12,0 mio. kr.).



Resultat af primær drift før værdireguleringer udgør 23,7 mio. kr. (2019: 34,0 mio. kr.), hvilket kan sammenholdes med Selskabets børsmeddelelse af 9. december 2020, hvor bestyrelsen fastholdt et forventet resultat i niveauet 23 mio. kr.



Årets finansielle omkostninger, opgjort netto, er 8,9 mio.kr (2019: 6,3 mio.kr.).



Det samlede resultat efter skat er realiseret med 25,9 mio. kr. (2019: 45,5 mio. kr.).



Koncernens pengestrøm fra driftsaktivitet udgør i året 24,7 mio. kr. (2019: 26,6 mio. kr.). Den forbedrede pengestrøm kan primært henføres til sædvanlige udsving i driftskapitalen.



I løbet af året er udlejningsgraden, målt på lejeværdi, reduceret fra 79,0 pct. primo året til 72,9 pct. ved årets slutning. Udviklingen er som forventet og skyldes øget tomgang, herunder igangværende projekter på Baltorpvej.



Ejendommenes dagsværdi udgør ultimo året 1.106,2 mio. kr. (2019: 1.018,9 mio. kr.).



Ejendommenes dagsværdi udgør ultimo året 1.106,2 mio. kr. (2019: 1.018,9 mio. kr.).

I forhold til ejendomsporteføljens værdi udgør netto gælden (Loan To Value) ultimo året 56,8 pct. (2019: 56,8).



