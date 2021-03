Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Zentrale Leitlinie dieses reduktiven Ansatzes: Der Mensch steht im Mittelpunkteines aufgeräumten, klar strukturierten, ganzheitlichen Raumkonzepts- Video zur Geschichte des Innenraum-Designs: vom Model T bis zum Mustang Mach-E- "Wenn wir darüber nachdenken, wie sich die Autos verändert haben, assoziierenwir damit zunächst das äußere Erscheinungsbild. Aber die Insassen nehmen imAlltag vor allem den Innenraum eines Fahrzeugs wahr"- Der Team Fordzilla P1-Rennwagen: minimalistische Design-AnsätzeWer in den neuen, batterie-elektrischen Ford Mustang Mach-E* einsteigt, erlebtein eingeständiges Interieur. Bei der Gestaltung des Innenraums warenKundenwünsche aufgegriffen und konsequent umgesetzt worden. Während derallgemeine Trend in den vergangenen Jahrzehnten eher zu einem Innenraum-Designmit vielen Knöpfen, Schaltern und zum Teil verspielten Design-Elemente ging,verfolgt Ford beim Mustang Mach-E einen Ansatz des "Weniger ist Mehr". ZentraleLeitlinie dieses reduktiven Ansatzes: Der Mensch steht im Mittelpunkt einesaufgeräumten, klar strukturierten, ganzheitlichen Raumkonzepts. Das reduktiveDesign, also das mit den Mitteln der Reduzierung arbeitende Design, bettet alleInsassen in eine komfortable und zugleich aufgeräumte Umgebung ein. Im Falle desneuen Mustang Mach-E beinhaltet dies beispielsweise einen großen, senkrechtangeordneten Zentral-Touchscreen, über den sich fast alle Fahrzeug-Funktionenbedienen lassen - wie bei einem Tablet zum Beispiel per Wischbewegung.Video zur Geschichte des Innenraum-Designs: vom Model T bis zum Mustang Mach-ESeit den Tagen, als Automobilisten noch Handschuhe im Handschuhfach aufbewahrenmussten, weil Metall- und Holzlenkräder im Winter eiskalt waren, hat sich dasInnenraum-Design von Fahrzeugen stark verändert und weiterentwickelt. Wie, daszeigt ein Ford-Video aus der Sicht des Fahrers am Beispiel von Ford-Modellen ausunterschiedlichen Jahrzehnten - vom frühen Model T bis zum aktuellen MustangMach-E und darüber hinaus: https://youtu.be/nADFgzrE2WUDas Video zeigt einige Innovationen, die den heutigen Innenräumen den Wegbereiteten:- Anfänglich handelte es sich bei den Fahrzeug-Scheiben um Fensterglas - unddies auch nur als Wunschausstattung- Gekrümmte Windschutzscheiben führten zur Entwicklung von Lüftungen undKlimaanlagen, da Windschutzscheiben nicht mehr aufgeklappt werden konnten- Erste Radios waren kostspielige Extras, die anfangs bis zu 20 Prozent desFahrzeugwertes ausmachten- Die Armaturenträger der Nachkriegszeit wurden vom Wettlauf der Weltmächte imWeltraum beeinflusst - mit mehr Zifferblättern, Schaltern und Instrumenten, da