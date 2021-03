CREDIT SUISSE belässt LUFTHANSA AG auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Neil Glynn

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 4,60

Kursziel alt: 4,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa angesichts eines Medienberichts über einen erwogenen Verkauf der Tochter AirPlus auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Eine berichtete Bewertung des Ablegers mit einer Milliarde Euro sei angesichts der Gewinnhistorie der Kreditkartentochter hoch, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein ebenfalls möglicher Teilverkauf der Wartungssparte Lufthansa Technik mache erst in einem besseren Marktumfeld Sinn./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 20:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.