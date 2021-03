JEFFERIES belässt ORACLE CORP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Um Währungseffekte bereinigt sei die Umsatzentwicklung nur stabil gewesen und die Zielsetzung einer Steigerung um 1 bis 3 Prozent damit verfehlt worden, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 03:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 03:06 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation! Werbung Long Long Basispreis 57,06€ Hebel 5,79 Ask 0,95 Zum Produkt Short Short Basispreis 81,32€ Hebel 5,29 Ask 1,17 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.