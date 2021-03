Und so erläutert MacEwen weiter, “Continued progress in the execution of our growth strategy in 2020 was reflected in a number of notable achievements: the Weichai-Ballard joint venture operation in China was commissioned; we announced a key strategic partnership with MAHLE to develop advanced fuel cell engines for the European commercial truck market; made continued progress with bus OEM customers; we launched a new high power density stack; completed our Marine Center of Excellence in Denmark and launched our new FCwaveTM 200 kilowatt engine for marine applications; we invested to expand our Vancouver MEA production capacity by 6-times; announced our plan to reduce fuel cell stack costs by 70% by 2024; we detailed our estimate of the multi-billion dollar market opportunity for Ballard by 2030; Ballard products powered vehicles for cumulative on-road mileage in excess of 70 million kilometers; and we further fortified our balance sheet.”

Und er hat Recht: Die MAHLE-Kooperation vom September letzten Jahres, der Ausbau der Weichai-Kooperation, die schon häufiger thematisierten Omnibus-Kooperationen mit Wrigthbus, der polnischen Solaris, der niederländischen van Hool und Alexander Dennis Ltd. Nicht zu vergessen die maritimen Ambitionen Ballard Powers.

Und das Gesamtjahr liegt fast auf dem Umsatzniveau von 2019 – aber halt „drunter“ – Schade

Mit Minus 2 % zum Vorjahr und einem Volumen von 103,9 Mio USD verfehlt man die Erwartungen kräftig. Im Jahr 2020 ging es eigentlcih gut los, aber in der zweiten Jahreshälfte schwächelte man kräftig – Corona geschuldet, sagt man. Insgesamt stieg das Segment „Power Products“ um 19% auf 58,6 Mio USD auf Jahresbasis – hohe Lieferungen von Brennstoffzellen nach China und von Notstromaggregaten nach Europa führten zum Anstieg auf Jahresbasis. Schade der Rückgang insbesondere im Q4.



Im Segment „Technology Solutions“ gab es auch auf Jahresbasis einen 20%-igen Rückgang auf 45,3 Mio USD – neben dem Auslaufen des Audi-Forschungsprogramms wurden auch die Siemens-Forschungsaufträge und das Weichai-Ballard Joint Venture Programm zurückgefahren. Auch auf Jahresbaiss gab es eine Kostensteigerung – von sogar 29 %: Mehr Forschung, mehr Marketing, mehr Verwaltung. Insgesamt gibt es einen Verlust von 49,5 Mio USD, heisst 0,20 USD je Aktie.“Verbrannt“ wurden 42,9 Mio USD Liquidität.

Orderbuch niedriger – bald sollten die Fürchte doch kommen

Und der Auftragsbestand Ende 2020 lag bei 117,8 Mio USD (noch 128,1 Mio Ende Q3) – zur Auslieferung in den nächsten 12 Monaten gibt es derzeit für 83,5 Mio USD Aufträge, Ende Q3 waren es noch wneiger, nämlich 79,6 Mio USD.

Kernmärkte Busse, LKW , Schifffahrtund Bahnverkehr – hier soll weiter investiert und Kapazität aufgebaut werden

So schliesst zumindest MacEwen seine Ausführungen, “Notwithstanding a challenging year due to COVID-19, the hydrogen and fuel cell industry enjoyed unprecedented progress with strong policy support, sizeable corporate investments and broadened investor interest. With about 50 countries announcing CO 2 pricing initiatives, 75 countries with net zero targets, and over 30 countries with hydrogen strategies, we believe Ballard is well positioned to realize significant growth in the coming decade.

As a result, we are increasing and accelerating our investment to drive high growth, high market adoption and high market share for the benefit of long-term shareholder value. In 2021, we will increase our investment in competencies, technology innovation, product development and customer experience related to our key markets of bus, truck, rail and marine. We will continue to invest in our strategic partnerships with Weichai in China and MAHLE in Europe. We will also consider investments in further production capacity expansion and localization in key geographies, as well as strategic acquisitions and partnerships.”

… und die Kernmärkte sind China, Europa und Kalifornien

Dafür wird investiert in eine Versechsfachung der Porduktionskapazitäten in Vancouver und es werden möglcihe Produktionsstätten in China oder Europa eruiert. Und so stehen die Kernprodukte: Brennstoffzellen für Busse, LKW, Züge und Schiffe. Aber auch die Entwicklungspartner: MAHLE für LKW insbesondere und Weichai. Und die Kernmärkte: China, Europa und Kalifornien. Hier Fehlen eigentlich noch Kanada und einige andere asiatische Länder, die in den vergangenen Monaten vom CEO konkret angesprochen worden sind – abe rvielleicht kommt da ja noch was in den nächsten Wochen.

Und in 2021 gibt es zuviel Unsicherheit: Covid-19 und die nicht berechenbare Geschwindigkeit der Wasserstoffmarktdurchdringung, weshalb es keine Prognose gibt – aber Pläne

In 2021 will man sich nach potentiellen Übernahmezielen umsehen – was bei den derzeitigen Marktpreise zumindest teuer werden sollte – und wenn es „nur“ um einen bei einem Kauf per Aktie einhergehenden Verwässerungseffekt gehen sollte. Insgesamt 11,4 Mio USD werden in 2021 in das Ballard-Weichai Joint Venture als Teil des Commitments von insgesamt 79,5 Mio USD, wovon bereits 57,7 Mio USD in 2020 geflossen sind.

In Europa – wohl auch befeuert durch die Wrightbusorder vom 10. März – erwartet man grössere Aufträge aus verschiedenen Ländern für Bus-Aggregate. Im Bereich Notstromaggregate erwartet man keine Belebung der Nachfrage.