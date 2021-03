Mutares verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der börsennotierten STS Group. Je STS Aktie zahlt die Käuferin, die Adler Pelzer Group, einen Betrag von 7,00 Euro. „Die Transaktion umfasst die Anteile und den gesamten Geschäftsbetrieb von Plastics und Materials in Europa, China und den USA”, meldet Mutares am Donnerstag. Dem Unternehmen wird die Trennung von der 2013 übernommenen Gesellschaft, die 2018 an die Börse ging und ...