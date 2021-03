NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach weiteren vorläufigen Zahlen für 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Es habe keine Überraschungen gegeben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Vorlage des vollständigen Zahlen in der kommenden Woche dürfte der Fokus auf den Margen im Autogeschäft liegen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 12:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

