Pionierarbeit Promisioo startet ersten nachhaltigen Online-Broker in Deutschland / Sustainable Finance: Das Unternehmen spendet pro Trade und anteiligen Jahresüberschuss an Nachhaltigkeitsprojekte (FOTO) Nachrichtenagentur: news aktuell | 11.03.2021, 14:45 | 25 | 0 | 0 11.03.2021, 14:45 | Düsseldorf (ots) -



- Erster nachhaltiger Online-Broker in Deutschland

- Professioneller Wertpapierhandel an 135 Börsen und fairen Top-Konditionen

- Innovatives Fintech kooperiert mit renommierter Handelsplattform



Börsenaffine Privatanleger können an der Börse jetzt auch Gutes tun. Das

Düsseldorfer Unternehmen Promisioo bietet seit Jahresbeginn eine neue Plattform

für nachhaltiges Online-Brokerage für Privatkunden. Das Besondere: Mit jedem

Trade werden automatisch ökologische, soziale und nachhaltige Projekte in

Deutschland unterstützt.





rasant. Gerade der Finanzsektor wird von der neuen grünen Welle erfasst. Der

Vorteil nachhaltiger Investments wird dabei nicht nur seitens der Politik,

sondern auch von immer mehr Kapitalanlegern erkannt. Entsprechend stieg 2020 das

investierte Anlagevolumen in nachhaltige deutsche Fonds-Strategien um ca. 44

Prozent.



Die Branche der Online-Broker und Trader blieb dabei allerdings bis heute außen

vor. Stefan Schmitt, Mitbegründer der Promisioo Finance & Technology GmbH,

setzte sich daher Anfang 2020 zum Ziel dies zu ändern. Die Grundidee: Ein

professioneller und fairer Broker mit hohem Kundenservice, der sich gleichzeitig

an nachhaltigen Projekten beteiligt und diese aktiv fördert. Damit möchte Stefan

Schmitt, als erfahrender Banker, ein Zeichen setzen und als Vorreiter in der

Finanzwelt den Begriff Sustainable Finance im Bereich der privaten Kapitalanlage

etablieren.



Kooperationspartner sind dabei Interactive Brokers - eine preisgekrönte

Trading-Plattform - und das Haftungsdach der Innovative Investment Solutions

GmbH. Motto und Zielkundschaft: Mit gutem Gefühl nachhaltig traden - ein

Angebot, dass vor allem an börsenaffinen Privatkunden gerichtet ist.



Promisioo spendet pro Trade 1 Cent und 2,5 Prozent des Jahresüberschusses an

nachhaltige Organisationen. Die Organisationen wurden von den Mitarbeitern

ausgewählt und können auf der offiziellen Firmenwebseite http://www.promisioo.de

eingesehen werden.



Über das Unternehmen



Promisioo Finance & Technology GmbH steht für 100% digitale Prozesse und setzt

konsequent auf die neuesten Technologien und Software-Lösungen für

professionelles Trading. Vermögen bestmöglich anzulegen und Trading zu fairen

Top-Konditionen ist kein Widerspruch für das Unternehmen, ganz im Gegenteil, es

ist ihr Business und das Wohl der Kunden ist ihr Antrieb. Mit einem Depot über

Promisioo entscheiden sich Privatkunden für einen nachhaltigen Broker mit

Top-Konditionen.



Pressekontakt:



Serkan Dizbay, Managing Partner

Erasmusstraße 14

40223 Düsseldorf

Telefon: 0211 176065 29

E-Mail: mailto:hallo@promisioo.de

Website: http://www.promisioo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154121/4861324

OTS: Promisioo Finance & Technology GmbH





