NEW YORK (dpa-AFX) - An der New Yorker Wall Street deutet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnungstendenz an. Dabei dürfte der Dow Jones Industrial einen historischen Höchststand erklimmen und damit den vierten Tag in Folge. Bei den Technologiewerten an der Nasdaq sollte es nach den leichten Vortagesverlusten zu einer deutlicheren Erholung kommen.

Der Broker IG taxierte den Dow zuletzt 0,30 Prozent höher bei 32 393 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex im Verlauf ein Hoch bei 32 389 Punkten erreicht und letztlich knapp 1,5 Prozent hinzugewonnen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wurde am Donnerstag zuletzt rund 1,7 Prozent höher taxiert, nachdem er am Vortag um etwa 0,3 Prozent gesunken war.