Die Einführung von digitalen (tokenisierten) Wertpapieren am deutschen Finanzmarkt schreitet voran. Bisher ist aber nur die Fremdkapital- und nicht die Eigenkapital-Tokenisierung möglich. Andere Länder sind schon weiter.

Anleger verbinden die Blockchain-Technologie meist mit hochvolatilen und unregulierten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder XRP. Dabei spielt die neue Technologie bereits heute eine wichtige Rolle bei der Emission digitaler Wertpapiere, Experten sprechen von der Tokenisierung oder Digitalisierung von Vermögenswerten. In Deutschland beschränkt sich das Angebot digitaler (tokenisierter) Wertpapiere bislang allerdings auf Anleihen und Genussrechte.

Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, gegenüber wallstreet:online: „Die Eigenkapital-Tokenisierung (digitale Aktien) ist in Deutschland bisher leider nicht möglich. Anders sieht es beim Fremdkapital aus: In den letzten zwei Jahren fanden am deutschen Markt rund 25 digitale Anleihe- und Genussrechtsemissionen statt. In der Schweiz und Liechtenstein ist auch die Eigenkapital-Tokenisierung einfach und unkompliziert möglich. Für den deutschen Finanzmarkt wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass auch Eigenkapital schnell und einfach tokenisiert werden kann“