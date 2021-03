JEFFERIES belässt BMW auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Resultate seien wie nach den bereits bekannten Eckdaten wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vorstandschef Oliver Zipse habe vor dem erst kommende Woche erwarteten formellen Ausblick schon konstruktive Andeutungen gemacht. Positiv seien auch Aussagen des Finanzchefs über die Reduzierung der Fixkosten./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 06:53 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 06:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.