JPMORGAN belässt JCDecaux auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux nach vollständigen Jahreszahlen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz sei bereits bekannt gewesen und die Profitabilität deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dividende habe das Unternehmen indes gestrichen. Angesichts der weiter schwierigen Geschäftsbedingungen überraschten weder das bislang schwache erste Quartal 2021 noch der nur vorsichtig optimistische Jahresausblick./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 07:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.