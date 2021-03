GOLDMAN SACHS belässt GENERAL ELECTRIC CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für General Electric nach einer Telefonkonferenz zum Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 US-Dollar belassen. Der Fokus habe auf dem freien Barmittelzufluss gelegen, schrieb Analyst Joe Ritchie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 05:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben