Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Mit Blick auf die heute von der Deutschen Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) vorgestellten Studie der UniversitätHamburg zu Lebensmittelwerbung in Fernsehen und Internet, die sich laut dieseran Kinder richtet, warnt der Lebensmittelverband Deutschland vor einemeinseitigen Fokus im Kampf gegen Übergewicht und nicht übertragbareErkrankungen. "Die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas und nichtübertragbaren Erkrankungen ist multikausal bedingt. Die einseitige Fokussierungauf einzelne Faktoren wie den Konsum bestimmter Lebensmittel ist nichtzielführend und wissenschaftlich belegt der falsche Weg. Ein Werbeverbot füreinzelne Lebensmittel macht die Menschen nicht schlank", so Christoph Minhoff,Hauptgeschäftsführer beim Lebensmittelverband Deutschland. "Entscheidend sindeine ausgewogene Ernährung, die Kalorienaufnahme und auch das Thema Bewegung,vor allem im Alltag, also der gesamte Lebensstil betrachtet über einen längerenZeitraum. Einzelne Nährstoffe beziehungsweise einzelne Lebensmittel könnendemnach nicht verantwortlich gemacht werden. Lebensmittel sind nicht per segesund oder ungesund, vielmehr finden alle Lebensmittel in einer ausgewogenenErnährung ihren Platz."Die Bekämpfung von Übergewicht, Adipositas und nicht übertragbaren Erkrankungensei hingegen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. "Die Lebensmittelwirtschaftnimmt ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung sehr ernst und ist bereit, einekonstruktive Rolle zu spielen. Hierzu zählen zum Beispiel die ständigeWeiterentwicklung der Produktpalette, eine Reihe Selbstverpflichtungen und einstarkes Engagement für einen aktiven Lebensstil."Daneben verweist der Lebensmittelverband Deutschland auf die strengengesetzlichen Vorgaben für Werbung gegenüber Kindern sowie dieSelbstverpflichtung der Lebensmittel- und Werbewirtschaft. Der Bereich derWerbung ist in Deutschland durch eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungendetailliert geregelt. Über die gesetzlichen Regelungen hinaus übernimmt dieLebensmittelwirtschaft seit vielen Jahren aktiv Verantwortung. Im Jahr 2009 hatdie Lebensmittelwirtschaft mit den im Zentralverband der deutschenWerbewirtschaft e. V. (ZAW) zusammengeschlossenen Organisationen gemeinsameVerhaltensregeln für die kommerzielle Kommunikation für Lebensmittelaufgestellt. Demnach ist in der Markt-Kommunikation der Lebensmittelwirtschaftalles zu unterlassen, was als Aufforderung zu einer übermäßigen und einseitigenErnährung verstanden werden könnte. Dies betrifft jede Form von Werbung, auchOnline- und TV-Werbung. Bei der Gestaltung und Durchführung von Werbemaßnahmen