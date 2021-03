Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir am 18.02. an dieser Stelle bereits mit „Greenback zurück im Spiel?“.

Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir am 18.02. an dieser Stelle bereits mit „Greenback zurück im Spiel?“. Der Greenback arbeitete bereits zum damaligen Zeitpunkt an seinem Comeback gegen den Japanischen Yen; zumindest suggerierte das die damalige Entwicklung von USD/JPY.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Bereich von 106 JPY verlaufen eine wichtige Horizontalmarke sowie die eminent wichtige 200-Tage-Linie. Ein signifikanter Vorstoß über die 106 JPY käme aus Sicht des US-Dollars einer Weichenstellung bzw. einem kleinen Befreiungsschlag gleich. Der US-Dollar konnte bereits leicht über die 106 JPY laufen. Damit befindet sich die Bewegung in einer wichtigen Phase. Dem Greenback muss es nun gelingen, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Der US-Dollar muss sich deutlich von den 106 JPY lösen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 107 JPY bzw. über die 107 JPY wäre daher eminent wichtig. In der aktuellen Situation sollte es für den US-Dollar nicht mehr unter die 104,4 JPY gehen. Sollte es hierzu kommen, ist Obacht geboten.“

Der damals beschriebene Vorstoß des US-Dollar entwickelte zunächst keine Durchschlagskraft. Im Bereich von 106,2 JPY setzte die Gegenwehr des Yen ein. Der US-Dollar wurde zur vorrübergehenden Umkehr gezwungen. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass der Greenback den Rücksetzer auf 105 JPY begrenzen konnte. Die wichtige und zuletzt thematisierte Unterstützung bei 104,4 JPY blieb ungefährdet. Wäre der US-Dollar auch darunter abgetaucht, hätte das zu einer massiven Eintrübung des Chartbilds geführt.

So aber war das vorerst letzte Aufbäumen des Yen zu beobachten, denn danach brachen aus Sicht des Yen die Dämme. Der US-Dollar lief erneut über die 106 / 106,2 JPY und dieses Mal nutzte der Greenback die Chance (und das Kaufsignal). Es entwickelte sich aus Sicht des US-Dollars eine veritable Aufwärtsdynamik. Der vermeintlich gut ausgebaute Widerstand um 108 JPY wurde quasi überrannt. Der Greenback trieb den Yen vor sich her und „stürmte“ in Richtung der Zone 109,3 / 109,8 JPY, ehe die Bewegung ins Stocken geriet. Nach der fulminanten Zwischenrally des US-Dollars kommt die aktuelle Verschnaufpause nicht überraschend. Idealerweise spielt sich die Konsolidierung oberhalb von 108 JPY ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Der US-Dollar muss über die Zone 109,3 / 109,8 JPY…