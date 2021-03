--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Auf der "Big List" des renommierten britischen Magazins rückteder Integrale Planer trotz Krisenjahr zum zweitgrößten europäischenArchitekturbüro auf.Die Autoren der Studie "Building Design's annual survey of the top globalpractices" von "Building Design" (BD) führen diesen positiven Trend unteranderem auf die Gründung eines neuen ATP-Standortes in Hamburg zurück, wodurchATP auf der Liste der Top 100 von Platz 19 auf Platz 14 - als zweitgrößtereuropäischer Planer - vorrückte. Nach Auftragsvolumen rangiert ATP auf Platz 1in Westeuropa und auf Platz 2 in CEE. Den größten Erfolg nach Planungszweigenverzeichnete ATP bei Science and Technology - mit Verweis auf die inRekordgeschwindigkeit erfolgte Planung des Terminal 2 am Flughafen BerlinBrandenburg - sowie bei Retail mit dem SES-Shopping Center ALEJA in Ljubljana.Jeweils unter den Top 10 findet sich ATP auch in den LeistungsfeldernConsulting, Environment, Engineering sowie Construction Management." Wir sind natürlich erfreut, dass sich die Kultur der Integralen Planung in derKrise als erfolgreich erwiesen hat", sagt ATP-CEO Christoph M. Achammer , "undwir sind deshalb überzeugt, dass die Bauindustrie künftig ihrer Verantwortungfür die gebaute Umwelt nur gerecht wird, wenn alle noch stärker aufinterdisziplinäre Zusammenarbeit setzen - so wie wir das bei ATP mit unserenTeams aus Architektur, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik seit über 40 Jahrenpraktizieren."Zweifellos, so Achammer, liegt die Zukunft in der Vertikalisierung desBauprozesses. ATP bietet schon heute sowohl Consulting Services im Vorfeld derPlanung als auch Design and Construction Management zur Entlastung der KundInnenan. "Unser Ziel ist es, die derzeit hohe Verschwendung von Ressourcen am Baumaßgeblich zu reduzieren. Durch Kooperationen in digital unterstütztenStrukturen haben wir gute Chancen, die im Green Deal der EU angepeiltenNull-Emissions-Ziele zu erreichen und die Welt mit unseren Gebäuden besser zumachen."Die ATP-Gruppe ist mit derzeit fünf Planungsbüros in Deutschland tätig, in DACHund CEE mit insgesamt elf. Mit 900+ Mitarbeitenden sowie Consulting-,Sonderplanungs- und Forschungsgesellschaften ist ATP architekten ingenieure dasführende Büro für Integrale Planung in Europa.