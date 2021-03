DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

aifinyo startet ESOP: Mitarbeiter werden zu Unternehmern



11.03.2021 / 16:35

aifinyo startet ESOP: Mitarbeiter werden zu Unternehmern Zehn Prozent der Aktien für die Mitarbeiter

Ziel: Faire Beteiligung am Unternehmenserfolg Dresden, 11. März 2021 - Die aifinyo AG hat ein engagiertes Beteiligungsprogramm gestartet, bei dem Aktienoptionen an Mitarbeiter vergeben werden. Das Employee Stock Ownership Program (ESOP) wendet sich nicht nur, wie sonst oft üblich, ans Management, sondern an Mitarbeiter auf allen Ebenen.



"Unser Anspruch bei aifinyo ist es, Unternehmer noch erfolgreicher zu machen. Um diesen Spirit in unserem eigenen Unternehmen zu verankern, entwickeln wir auch unsere Mitarbeiter zu Unternehmern. Mit der Beteiligung über Aktienoptionen unterstützen wir unser Team langfristig in der persönlichen Entwicklung und motivieren die Kollegen, gemeinsam mit voller Energie unsere Kunden und unser Unternehmen im Wachstum voranzubringen", erläutert Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der aifinyo AG.



"Wir setzen auf eine langfristige Motivation unserer Mitarbeiter mit der Aussicht auf einen fairen Share am Unternehmenserfolg - je nach Entwicklung unserer Company", so Kempf. Das Programm gilt ausdrücklich auch für zukünftige Mitarbeiter. Zusätzlich zum ESOP vergibt aifinyo seit dem Börsengang jährlich Mitarbeiteraktien im Rahmen des steuerlichen Freibetrags von 360 Euro.



Beim ESOP von aifinyo werden bis zu zehn Prozent des Aktienkapitals der im m:access gelisteten aifinyo AG den Mitarbeitern vorbehalten. Nach Ende einer mehrjährigen Mindesthaltedauer können sie bei positiver Aktienentwicklung diese Optionen einlösen und Aktien beziehen. Die Bezugsberechtigung richtet sich grundsätzlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist unter anderem an die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und den Grad der Verantwortung gekoppelt. Das Angebot ist nicht verpflichtend und nicht verbindlich.



